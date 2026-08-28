שנה לפיגוע בצומת רמות: התלמידים סיימו ש"ס לזכר הרב שנרצח

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שנה לאחר הפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים, בו נרצח הרב יעקב פינטו הי"ד בן ה-25, התכנסו אמש (חמישי) תלמידי ישיבת 'חדוות התורה' בה לימד, למעמד מיוחד של סיום ש"ס משניות ולימוד לעילוי נשמתו. המעמד התקיים במעמד ראש הישיבה הגרמ"ז ברנדוין והרה"ג צבי לאו, רב קהילת 'קהל חסידים' בפתח תקווה.

הרב פינטו הי"ד, שעלה לישראל ולמד בישיבת 'דרך אמונה' בלוד בראשות הרה"ג זעליג ברוורמן, הצטרף בהמשך לצוות החינוכי בישיבת 'חדוות התורה'. חודשים ספורים לפני הירצחו, לקראת נישואיו, הספיק להשאיר מורשת יוצאת דופן - עשרות מכתבים אישיים לתלמידיו, בהם פירט בדיוק וברגישות את תכונותיו, כישרונותיו ומעלותיו של כל תלמיד. מכתבים אלו הפכו עבור התלמידים לצוואה רוחנית חיה. "ניצוץ מדמותו של הרבי מפיאסצנה" ראש הישיבה, הגרמ"ז ברנדוין, אמר במעמד כי "הקשר המיוחד שהיה לרב פינטו עם התלמידים היה כמו ניצוץ מדמותו של הרבי מפיאסצנה, בעל 'חובת התלמידים', ראש המחנכים בדורו שנרצח בשואה והשאיר אחריו מורשת גדולה של הבנת נפש התלמיד ומשיכתו בחן מיוחד לעלות מעלה מעלה". סוער בכביש 443: בחור נעצר בחשד לנהיגה ברכב גנוב | מפגינים חסמו את הכביש במחאה על מעצר 'עריק' קובי ישראל | 12:46 "אין פלא שגם שנה לאחר הטרגדיה, התלמידים מתגעגעים ומתרפקים על דמותו", הוסיף ראש הישיבה. כידוע, הרב פינטו נרצח בפיגוע הקטלני בצומת רמות, חודשיים בלבד לאחר חתונתו, יחד עם חמישה קדושים נוספים: הרב מרדכי שטיינצג (המכונה ד"ר מרק), שרה מנדלסון, הרב לוי יצחק פש, ישראל מצנר והרב יוסף דוד הי"ד.

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"כל יהודי שמקריב מעצמו מצטרף לקדושים"

הרה"ג צבי לאו הרחיב בדבריו על שרשרת מסירות הנפש של עם ישראל לאורך הדורות - מעקדת יצחק ועד ימינו. "כל יהודי וכל תלמיד שמוסר ומקריב מעצמו, אפילו במעשה קטן של התגברות והקרבה לכבוד שמיים, מצטרף לאותם ענקי עולם וקדושים שמסרו נפשם על קידוש השם, כמו הרב יעקב פינטו הי"ד וששת המיליונים שנרצחו בשואה", אמר.

הרב לאו הדגיש את חשיבות הרצון וההשתדלות בעבודת השם: "גם כשיהודי מנסה, רוצה ומתאמץ, ואפילו אם לא תמיד עלה בידו לעמוד בניסיון עד תום - עצם הרצון והכיסופים יקרים ונחשבים עד מאוד בעיני הקב"ה, כדברי הנביא: 'הֲבֵן יַקִּיר לִי אֶפְרַיִם אִם יֶלֶד שַׁעֲשֻׁעִים כִּי מִדֵּי דַבְּרִי בּוֹ זָכֹר אֶזְכְּרֶנּוּ עוֹד'".

"אנחנו במקום ילדיו"

במהלך המעמד שיתפו התלמידים בזיכרונות חיים מדמותו של רבם. הם סיפרו על מסכת חייו מנעוריו, עת עלה לבדו לארץ ישראל, גלה למקום תורה ללא משפחה סביבו, ובחר בדרך התורה והעמל מתוך מסירות נפש עצומה. התלמידים העלו על נס את מאור פניו הבלתי נשכח, את החיוך התמידי שנסך בהם ביטחון, ואת השיעור החי שלמדו ממנו בהלכות כיבוד אב ואם, ביראת שמיים ובאהבת תורה יוקדת.

הבחורים ציינו כי למרות שהרב פינטו לא זכה להשאיר אחריו ילדים - התלמידים שלו הם כמו ילדיו. כחלק מהנצחת מורשתו, קיבלו על עצמם התלמידים שורה של קבלות רוחניות והנהגות טובות לעילוי נשמתו - ובהן התחזקות בלימוד התורה, תיקון המידות, שמירת העיניים וזהירות מופלגת בכיבוד הורים.

יצוין כי לקראת יום השנה הראשון לפיגוע, קיבלו על עצמם תלמידי הישיבה מחווה מרגשת במיוחד: סיום ש"ס משניות וכתיבת חבורות תורניות שיאוגדו לספר לעילוי נשמתו. המיזם המיוחד ערב את כלל תלמידי הישיבה ותלמידי המכינה, שסיימו את הלימוד עד ליום השנה.