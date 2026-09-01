הציבור החרדי בארצות הברית ומחוצה לה נושא את עיניו בדריכות לקראת מפגש הפסגה הצפוי להתקיים השבוע בין שורת אדמו"רים ומנהיגים רוחניים משורות החסידות בארה"ב, לבין הנשיא דונלד טראמפ.

בעוד התיעודים מפתחו של הבית הלבן מעוררים תמיד התרגשות רבה, הצצה אל דפי ההיסטוריה מלמדת כי אין זו הפעם הראשונה שבה מנהיגי החסידות עושים את הדרך לוושינגטון כדי לייצג את כלל ישראל ברמות הממשל הגבוהות ביותר, כאשר מפגשים אלו הולידו לא פעם כמה מהרגעים הדרמטיים והמשפיעים ביותר בפוליטיקה האמריקאית.

פגישה של משלחת אדמו"רים בבית הלבן שעוררה גלים בתקופה הנ"ל, התקיימה בנר רביעי של חנוכה בשנת תש"מ. המפגש, שאורגן על ידי התאחדות הרבנים של ארה"ב וקנדה בשיתוף הבית הלבן, הציב לראשונה קבוצת מנהיגים חסידיים לשיחה רשמית בלשכה הסגלגלה מול הנשיא ג'ימי קרטר.

בראש המשלחת עמדו האדמו"רים, האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל, שפתח את המפגש בדברי ברכה, האדמו"ר מבאבוב זצ"ל, שהקריא תפילה מיוחדת לשלום המלכות בלשון הקודש, והאדמו"ר מוויז'ניץ מונסי זצ"ל. אל המנהיגים התלוו בנו של האדמו"ר מבאבוב (האדמו"ר מוהרנ"צ מבאבוב זצ"ל), בנו של האדמו"ר מוויז'ניץ מונסי (כיום האדמו"ר מוויז'ניץ מונסי), והעסקנים הדגולים הרב סנדר דויטש והרב אפרים שטיין, שתרגם את דברי הרבנים לנשיא.

ארבע מטרות מרכזיות עמדו במרכז הביקור ההיסטורי ההוא. הפגישה נערכה בעיצומו של משבר בני הערובה באיראן, כאשר דיפלומטים אמריקאים הוחזקו בשבי בטהרן, והאדמו"רים ביקשו להביע תמיכה פומבית בעמדתו השקולה של הנשיא קרטר למניעת שפיכות דמים ונשאו תפילה לשחרור החטופים.

לצד זאת, המשלחת העלתה דרישה מעשית לשפר את תנאיהם של אסירים יהודים בבתי הכלא הפדרליים, ולספק להם נגישות לאוכל כשר, תשמישי קדושה ואפשרות לשמור שבת וחגים כהלכה.

הרבנים הודו לנשיא גם על חלקו באדריכלות הסכמי קמפ דיוויד והסכם השלום בין ישראל למצרים, שמנעו מלחמות נוספות בארץ הקודש.