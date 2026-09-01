הציבור החרדי בארצות הברית ומחוצה לה נושא את עיניו בדריכות לקראת מפגש הפסגה הצפוי להתקיים השבוע בין שורת אדמו"רים ומנהיגים רוחניים משורות החסידות בארה"ב, לבין הנשיא דונלד טראמפ.
בעוד התיעודים מפתחו של הבית הלבן מעוררים תמיד התרגשות רבה, הצצה אל דפי ההיסטוריה מלמדת כי אין זו הפעם הראשונה שבה מנהיגי החסידות עושים את הדרך לוושינגטון כדי לייצג את כלל ישראל ברמות הממשל הגבוהות ביותר, כאשר מפגשים אלו הולידו לא פעם כמה מהרגעים הדרמטיים והמשפיעים ביותר בפוליטיקה האמריקאית.
פגישה של משלחת אדמו"רים בבית הלבן שעוררה גלים בתקופה הנ"ל, התקיימה בנר רביעי של חנוכה בשנת תש"מ. המפגש, שאורגן על ידי התאחדות הרבנים של ארה"ב וקנדה בשיתוף הבית הלבן, הציב לראשונה קבוצת מנהיגים חסידיים לשיחה רשמית בלשכה הסגלגלה מול הנשיא ג'ימי קרטר.
בראש המשלחת עמדו האדמו"רים, האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל, שפתח את המפגש בדברי ברכה, האדמו"ר מבאבוב זצ"ל, שהקריא תפילה מיוחדת לשלום המלכות בלשון הקודש, והאדמו"ר מוויז'ניץ מונסי זצ"ל. אל המנהיגים התלוו בנו של האדמו"ר מבאבוב (האדמו"ר מוהרנ"צ מבאבוב זצ"ל), בנו של האדמו"ר מוויז'ניץ מונסי (כיום האדמו"ר מוויז'ניץ מונסי), והעסקנים הדגולים הרב סנדר דויטש והרב אפרים שטיין, שתרגם את דברי הרבנים לנשיא.
ארבע מטרות מרכזיות עמדו במרכז הביקור ההיסטורי ההוא. הפגישה נערכה בעיצומו של משבר בני הערובה באיראן, כאשר דיפלומטים אמריקאים הוחזקו בשבי בטהרן, והאדמו"רים ביקשו להביע תמיכה פומבית בעמדתו השקולה של הנשיא קרטר למניעת שפיכות דמים ונשאו תפילה לשחרור החטופים.
לצד זאת, המשלחת העלתה דרישה מעשית לשפר את תנאיהם של אסירים יהודים בבתי הכלא הפדרליים, ולספק להם נגישות לאוכל כשר, תשמישי קדושה ואפשרות לשמור שבת וחגים כהלכה.
הרבנים הודו לנשיא גם על חלקו באדריכלות הסכמי קמפ דיוויד והסכם השלום בין ישראל למצרים, שמנעו מלחמות נוספות בארץ הקודש.
אירוע מפורסם ומתוקשר נוסף, שנחרת בזיכרון הפוליטי של ארה"ב, התרחש בערב שבת חנוכה תשס"ב. כקודמו, גם מפגש זה נערך בימי החנוכה, אך נשא אופי דרמטי וממוקד הרבה יותר, כאשר האדמו"ר מסקווירא הגיע לבית הלבן לפגישה אישית עם הנשיא ביל קלינטון, במטרה לפעול במסגרת מצוות פדיון שבויים למען ארבעה מחסידי סקווירא מהעיירה ניו סקוור. הארבעה הורשעו בשנת 1999 בהונאת כספים פדרליים שהוקצו לסטודנטים לטובת מוסדות החסידות, ונשפטו לעונשי מאסר ממושכים.
אל האדמו"ר התלוו בניו, הרה"צ רבי אהרן מענדיל והרה"צ רבי יצחק טווערסקי, לצד ראש עיריית סקווירא, העסקן הרב ישראל משה שפיצר.
מחזה ייחודי נרשם כאשר האדמו"ר נכנס ללשכה הסגלגלה כשהוא עוטה על ראשו את כובע הקאלפיק המסורתי, כמנהג אבותיו בימי החנוכה, והעניק לנשיא קלינטון מתנה מיוחדת חנוכייה יקרה העשויה כסף טהור.
הפגישה חוללה סערה ציבורית עצומה בארצות הברית, כאשר ביומו האחרון בתפקיד, ב-20 בינואר 2001, חתם הנשיא קלינטון על הקלת עונשם של ארבעת החסידים והם שוחררו מיד מהכלא. המבקרים טענו כי המהלך היה עסקת חליפין פוליטית, שכן חודש בלבד לפני הפגישה התמודדה רעיית הנשיא, הילרי קלינטון, לתפקיד סנאטורית מטעם ניו יורק וזכתה לתמיכה כמעט מוחלטת מצד תושבי שיכון סקווירא. בעקבות הסערה פתחו הרשויות הפדרליות בחקירה רשמית, במסגרתה אף העידה הילרי קלינטון, אך בסופו של דבר נסגר התיק ללא חשד או כתבי אישום, לאחר שלא נמצאה כל הוכחה לקשר בלתי חוקי בין התמיכה בקלפי למתן החנינה.
גם האחים, האדמו"רים מסאטמר, נפגשו עם נשיאי ארה"ב להשתדלות עבור הכלל, עוד טרם עלותם על כס הנהגת החסידות.
כשברקע זיכרונות אלו על כוחה, השפעתה ועמדתה של הקהילה החרדית בארה"ב לאורך השנים, נשואות כעת העיניים אל המפגש הקרוב, בציפייה לראות אילו נושאים יעמדו על הפרק הפעם ואיזה רושם יותירו מנהיגי עולם החסידות על המנהיגות האמריקאית.
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