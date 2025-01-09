הנשיא קרטר, שמת בחנוכה בשנה שעברה, היה הנשיא האמריקני הראשון והאחרון שהשתתף במעמד פומבי של הדלקת נרות חנוכה במדשאת הבית הלבן | ביידן המשיך אותו כסגן נשיא לפני עשור. אבל החנוכייה עצמה עומדת במקום בכל שנה - ומושכת אליה מאות מיליוני צופים מכל ארצות הברית | איך אישרו להציב אותה בפארק האמריקני הלאומי? הסיפור המלא (יהדות, בעולם)
נשיאי ארה"ב לדודותיהם יתאספו היום להלוויית ענק של הנשיא ג'ימי קרטר | הנשיא ביידן קבע את ה-9 בינואר כיום אבל לאומי | חמישה נשיאים, חלקם אויבים מושבעים, כמו טראמפ VS אובמה וביידן, צפויים להתייצב יחד לכמה שעות כדי לחלוק כבוד לנשיא ה-39 של ארה"ב | זה מה שצפוי היום בוושינגטון (חדשות, בעולם)
נשיא ארה"ב לשעבר 'ימי קרטר מת אמש בגיל 100, 'כיכר השבת' חזר 15 שנים אחורה, למפגש הנדיר שהתקיים בין קרטר למרן הגר"ע יוסף, שלמרות העוינות שהפגין נגד ישראל, מרן הסכים להיפגש עמו, בשביל הסיכוי שיסייע בשחרורו של גלעד שליט, שהיה אז בשבי חמאס בעזה | האזינו להקלטה המתפרסמת כעת לראשונה (חרדים)
נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הודיע אמש על יום אבל לאומי בחודש הבא, בהוקרה לזכרו של נשיא ארה"ב ג'ימי קרטר שמת אמש | מעט יותר משבוע להשבעת הנשיא החדש דונלד טראמפ, ארה"ב תקיים יום אבל לנשיא הדמוקרטי (חדשות, בעולם)
פוליטיקאים ואישי ציבור בארה"ב מימין ומשמאל הגיבו בהודעות אבל למותו של הנשיא הדמוקרטי ג'ימי קרטר | הנשיא ביידן פרסם הודעת מחווה מיוחדת לזכרו של מר קרטר, וכך גם הנשיא לשעבר ביל קלינטון, ואשתו - מזכירת המדינה, הילארי | גם טראמפ ויו"ר בית הנבחרים הרפובליקנים אמרו מילים לזכרו (חדשות, בעולם)