מסוף הנפט האיראני האיראנים איימו על טראמפ - הוא הגיב ב-AI: כך נראית תקיפת האי חארג אחרי האיומים האיראנים במהלך הלילה בעקות תקיפת צבא ארה"ב בהורמוז, הנשיא טראמפ שיגר איום בינה מלאכותית לאיראנים | כך נראית תקיפת האי קארג' לפי טראמפ (בעולם)