מסוף הנפט האיראני האיראנים איימו על טראמפ - הוא הגיב ב-AI: כך נראית תקיפת האי חארג אחרי האיומים האיראנים במהלך הלילה בעקות תקיפת צבא ארה"ב בהורמוז, הנשיא טראמפ שיגר איום בינה מלאכותית לאיראנים | כך נראית תקיפת האי קארג' לפי טראמפ (בעולם) כהכיכר השבת08:33 10100:00/0:08 איראןדונלד טראמפהאי חארג' 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:ערימות על גבי ערימות: זה מה ששווים 8 גרם זהב בריאל איראני כיכר השבת|08:04הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה"כיכר השבת|30.08.26אות חיים מהנשיא העצור: כך נראה מדורו 8 חודשים לאחר שנחטף ממעונואריה רוזן|30.08.26אולי גם יעניין אותך:מזעזע: האיראנים רעבים ללחם - זה הפתרון הנורא שהם מצאו כיכר השבת|30.08.26סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראלדוד הכהן וב. ניסני|30.08.26אכזריות המשטר: אם לילדים נידונה למוות בתלייה בגלל תיעוד אחדאריה רוזן|30.08.26
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