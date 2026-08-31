 דלג לתוכן הראשי
מסוף הנפט האיראני

האיראנים איימו על טראמפ - הוא הגיב ב-AI: כך נראית תקיפת האי חארג

אחרי האיומים האיראנים במהלך הלילה בעקות תקיפת צבא ארה"ב בהורמוז, הנשיא טראמפ שיגר איום בינה מלאכותית לאיראנים | כך נראית תקיפת האי קארג' לפי טראמפ (בעולם)

איראןדונלד טראמפהאי חארג'

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר