אברכי קהילת נדבורנה ירושלים בביתר עילית התכנסו לדינר מיוחד לטובת בית מדרשם | האדמו"ר הופיע בלבוש היסטורי וחילק קטעים מקיטל עתיק של זקינו זצ"ל | בסיום המעמד העניק האדמו"ר סכינים לכלל המשתתפים | יהושע פרוכטר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
הסאגה סביב הקיטל המיוחס לאבי שושלת חסידות ויז'ניץ, הרה"ק אהבת שלום נמשכת | ביום הכיפורים, האדמו"ר מויז'ניץ לבש את הקיטל יחד עם הכיפה ובסיום הצום, הקיטל הועבר לאחיו | "לגבי המשך החלוקה, אמר האדמו"ר, שהוא יחליט אחרי החג מה עושים, הוא רוצה לראות את הסיפור מאחוריו" | כל הפרטים (חסידים)