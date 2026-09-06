בג"ץ דחה היום (ראשון) על הסף את עתירתו של שר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון, שביקש להורות לפרקליטות לקבל החלטה בנוגע לחשדות שלפיהם שרה נתניהו הטרידה עדים במשפט נתניהו באמצעות חני בליוויס המנוחה, שהייתה מנהלת לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

יעלון טען בעתירתו כי תיק החקירה הועבר מהמשטרה לפרקליטות בחודש אפריל, אך למרות הזמן שחלף טרם התקבלה החלטה בעניינו. הוא ביקש מבית המשפט להתערב ולהורות לפרקליטות להכריע בתיק.

השופט חאלד כבוב דחה את העתירה והבהיר כי בג"ץ אינו נוהג להתערב בקצב עבודתם של גורמי האכיפה, כל עוד הטיפול בחומרי החקירה מתבצע בתוך פרק זמן סביר.

"כידוע, בית משפט זה לא נוהג להתערב בקצב העבודה של המשיבים בכל הקשור לקבלת החלטה שעניינה הגשת כתב אישום, לאחר העברת חומרי חקירה, כל עוד הטיפול בסוגיה נעשה בפרק זמן סביר", כתב כבוב בהחלטתו.

השופט התייחס גם להסבר שמסרה המדינה לעיכוב בקבלת ההחלטה. לפי המדינה, מדובר ב"פרשייה מורכבת ומסועפת, הכוללת היבטים עובדתיים ומשפטיים רבים אשר הצריכו פעולות איסוף ראיות מגוונות, וכן ליבון ובחינה מדוקדקת של הממצאים". בשל מורכבות זו נטען כי נדרש זמן נוסף להשלמת הטיפול.

כבוב קבע כי יעלון לא הציג בעתירתו בסיס שיצדיק את התערבותו החריגה של בית המשפט בעבודת הפרקליטות. בנוסף, הוא ציין כי יעלון לא פנה פעם נוספת לרשויות לפני שהגיש את העתירה.

"לא למותר לציין כי בעתירה דנא לא הובאה תשתית עובדתית או משפטית שתוכל להצדיק התערבות חריגה כאמור", כתב השופט. "כך בפרט, כאשר העותר כלל לא פנה אל המשיבים מאז המענה האמור מיום 22.6.2026 בטרם הגיש עתירה לבית משפט זה".

למרות דחיית העתירה על הסף, בית המשפט החליט שלא לחייב את יעלון בהוצאות. כבוב הסביר כי מאחר שלא התבקשה תגובת המשיבים לעתירה, ובמידה רבה לפנים משורת הדין, לא יינתן צו להוצאות לטובת אוצר המדינה. ההחלטה אינה מכריעה בחשדות עצמם, אלא עוסקת בבקשת יעלון לחייב את הפרקליטות לקבל החלטה בשלב זה.