קריאה נרגשת ומחודשת להרבות בתפילה ובתחנונים נשמעת בימים אלו ברחבי העולם היהודי למען בנימין בן לימור (חסין), שנותר עדיין כלוא בבית כלא בעיראק.

לפי הדיווח באתר YWN, המאמצים הכבירים להביא לשחרורו המלא ולעזוב את אדמת עיראק בדרך לארץ ישראל נכנסים בימים אלו לשלב מכריע, כאשר עסקנים ופדיון שבויים מביעים תקווה זהירה כי הוא יוכל לצאת לחופשי ולשוב לחיק עמו כבר במהלך הימים או השבועות הקרובים, בעקבות התקדמות משמעותית בהליכים המשפטיים והמדיניים סביב סיפורו.

הדרמה המתמשכת סביב מעצרו של חסין החלה עוד בשנת 2014, בעת שהגיע לבקר את סבו וסבתו הקשישים בחבל כורדיסטן שבעיראק, במקביל להתפשטות ארגון הטרור דאעש באזור. חסין הצטרף למאמצי ההגנה של התושבים המקומיים מפני הטרוריסטים, אך בשנת 2015 נקלע למארב של נהג מונית שזיהה כי הוא דובר עברית ואיים למסור אותו לידי מחבלי דאעש.

במהלך המאבק שהתפתח במקום נפצע הנהג ומאוחר יותר מת מפצעיו, אירוע שהוביל למעצרו המיידי של חסין, לעינויים קשים שעבר בחקירותיו ולהרשעתו בסופו של דבר. בשנת 2020 גזר עליו בית המשפט הכורדי עונש מוות בתלייה, ומאז ריחף סכנה ממשית ויומיומית על חייו.

מפנה דרמטי ועוצר נשימה נרשם בעניינו לפני מספר חודשים, כאשר בעקבות מאמצי פדיון שבויים חסרי תקדים מצד רבנים, עסקנים ומשפטנים בינלאומיים, בוטל עונש המוות שהיה תלוי ועומד נגדו. המפנה התאפשר לאחר שהושגה הסכמה על "סולחה" מול משפחת הנהג המקומי, אשר הסכימה למחול על עונש המוות בתמורה לכופר נפש.

במבצע גיוס נרחב, שבו השתתפו אלפי יהודים מרחבי העולם, נאסף הסכום הנדרש להסדר הפיצויים, ובית המשפט הכורדי הפחית את עונשו לתקופת מאסר מופחתת. במסגרת אותם מאמצים אף הגיע לביקור נדיר ובעל סיכון אישי רב הדיין רבי חיים יוסף דוד וייס מאנטוורפן, שנפגש עם בנימין במתקן המעצר והשלים את סידורי המחילה והסולחה לפי המנהג המקומי.

על אף ביטול עונש המוות והסרת האיום המיידי על חייו, חסין נותר מאחורי סורג ובריח בבית כלא הסמוך לגבול עיראק-איראן לצורך השלמת ההליכים המשפטיים והבירוקרטיים הנותרים. כעת, המאמצים המרוכזים מוכוונים כולם לישורת האחרונה והקריטית: השגת שחרורו המוחלט מתא המעצר והסדרת יציאתו המהירה מעיראק לכיוון ארץ ישראל. העוסקים במלאכה מדגישים כי למרות ההתקדמות המרשימה והתקווה הגדולה, הציבור נקרא להמשיך להרבות בתפילה ולומר פרקי תהילים לרפואתו ולשחרורו המהיר של בנימין בן לימור, כדי שכל ההשתדלויות יישאו פרי והוא יזכה לצאת מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה בקרוב ממש.