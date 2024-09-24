קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, הנהגת ראש השנה: האם מותר לבכות בתפילות, מדוע אנו שמחים ביום הדין, וכיצד נהג מרן זצ"ל בביתו? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
תפילות הימים הנוראים כבר
מתנגנים בכל מקום, האם אנו מבינים את כל
פירוש המילים |
מדוע אנו מבקשים על
ריבוי מצוות הרי מצוות יש לקיים ולא להתפלל
עליהם |
בני קורח איך נקשרו אל
מצוות תקיעת שופר |
לערבב את השטן עם קול
שופר שנשמע כבר אלפי שנים?
| כפילות לשון בתפילה
ומה פירושם של הסימן הנודע קול צום וממון
| קבא
דקושייתא על מטבע לשון התפילה (יהדות)
התיישבתי על הספסל שבחצר הישיבה ונתתי למחשבות לרוץ. מחלונות בית המדרש נשמע קולו של שליח הציבור שהחל לסלסל בקולו את חזרת הש"ץ, ואני התאבנתי במקומי. נתתי למחשבות לרוץ. אני לא זוכר כמה זמן ישבתי כך מיואש, אולם טפיחה בלתי רצויה על הכתף הנחיתה אותי על קרקע המציאות (עולם הישיבות)
הפרעת קשב (ADHD) מלווה את מרבית המאובחנים בה לאורך כל חייהם והיא יכולה להשפיע על תחומי תפקוד רבים, ביניהם על התפילה | בימים הנוראים, האתגר מתעצם ומתחדד בשל האורך של התפילות והרצון העז להצליח ולעמוד בהן כראוי | זו עלולה להיות משימה לא פשוטה, והדאגה להצליח בה עלולה ליצור חרדה ותסכול. אך עם סבלנות, הבנה ומתן כלים מתאימים, אפשר להצליח | הנה כמה עצות מד"ר חיים דיין - למבוגרים ולילדים (מגזין כיכר)