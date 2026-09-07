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"אסור לקחת סיכונים"

לחץ אדיר על וינטר: עשרות רבנים קוראים לו להתאחד עם הימין

עשרות רבנים מהציונות הדתית פונים לעופר וינטר בקריאה דחופה • במכתב: 'השבוע יוכרע האם הימין ילך אל הבחירות בכוחות משותפים או בפירוד' | הקריאה מגיעה על רקע הסקרים והמגעים עם סמוטריץ' (פוליטי מדיני)

1תגובות
עופר וינטר (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

עשרות רבנים מהציונות הדתית פנו הבוקר (שני), רגע לפני הגשת הרשימות, במכתב דחוף ליו"ר מפלגת 'עמך ישראל', תא"ל במיל' עופר וינטר, בקריאה להתאחד עם מפלגות הימין.

על המכתב חתומים בין היתר הרב איתן אייזמן, הרב דוד חי הכהן, הרב אליקים לבנון והרב שבתי סבתו.

"השבוע יוכרע האם הימין ילך אל הבחירות הקרובות בכוחות משותפים או חלילה בפירוד", כותבים הרבנים במכתב. הקריאה מגיעה בעיצומה של שבוע מכריע לפני סגירת הרשימות, כאשר מפלגת וינטר מתמודדת עם אתגרים בסקרים.

הרבנים פונים ישירות לוינטר: "אנו קוראים לעופר וינטר לקחת אחריות ולפעול בהקדם להמשיך את הפעולה החשובה של יו"ר הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' לאחדות במחנה הימין".

במכתב מדגישים הרבנים את חשיבות האיחוד: "אחדות היא תמיד טובה ובודאי כאשר מנגד מונחות סכנות גדולות לכלל ישראל". הם מסיימים בקריאה ברורה: "עופר, ברי ושמא, ברי עדיף. אסור לקחת סיכונים כאשר זה נוגע לכלל ישראל".

הקריאה מגיעה על רקע פנייתו החוזרת של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לאיחוד כל מפלגות הימין. סמוטריץ' הפנה מסר אישי לוינטר: "אני פונה אליו מתוך הערכה גדולה מאוד לאיש, לפועלו, לתרומתו הגדולה למדינת ישראל ומפציר בו - עופר, אל תיקח סיכונים".

וינטר עצמו הבהיר בהצהרה שנשא השבוע כי סיעתו לא תיכנס לשום ממשלה שתקום ללא חוק שירות שיביא לשילוב הציבור החרדי בצה"ל. הוא דחה את הלחצים הפוליטיים: "בימים האחרונים אנחנו רואים כיצד גורמים שונים מנסים לפרק אותנו בכל אמצעי, בכל דרך".

הסקרים האחרונים מצביעים על מצב מורכב עבור מפלגת 'עמך ישראל', כאשר השאלה הגדולה היא האם המפלגה תצליח לעבור את אחוז החסימה. הקריאה של הרבנים מגיעה בעיתוי קריטי, כאשר נותרו יומיים לסגירת הרשימות.
עופר וינטרבחירות 2026

1 תגובות

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מה שאתם לא מבינים הוא שאם וינטר יעבור את % החסימה דווקא אז הסיכוי לממשלת ימין הופך לאפסי. ווינטר והחרדים לא יכולים לשבת יחד...
מהנדס חרדי

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