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כוחות צה"ל הוקפצו

פצוע קשה בפיגוע דקירה בחוות מעוז יהודה בשומרון; המחבל נמלט

אזרח ישראלי נפצע קשה בפיגוע דקירה בחוות מעוז יהודה בסמוך ליישוב עוצרין בשומרון | כוחות צה"ל פתחו במצוד אחר המחבל שנמלט עם רכבו | דובר צה"ל: "צה"ל פתח במרדף אחר המחבל והטיל כתר על הכפרים שבמרחב" (צבא)

זירת הפיגוע בחוות מעוז יהודה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

אזרח ישראלי כבן 20 נפצע הבוקר (שני) באורח קשה בפיגוע דקירה שאירע בחוות מעוז יהודה בסמוך ליישוב עוצרין בשומרון.

בהצלה יו"ש ללא גבולות עדכנו כי המחבל הגיע ברכב לחוות מעוז יהודה, שוחח עם אחד התושבים ושאל אותו אם יש לו נשק ואז החל לדקור אותו מספר פעמים, "עד שהסכין נשברה".

כתוצאה מהדקירות, האזרח נפצע באורח קשה. ממד"א נמסר כי "חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח בלינסון, צעיר כבן 20 במצב בינוני עד קשה, עם פצעי דקירה".

חובש רפואת חירום אביאל ממליה סיפר: "כשהגענו למקום ראינו צעיר כבן 20 בהכרה מלאה, עם מספר פצעי דקירה בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני יחד ים כוח רפואה של צה"ל והוא פונה לבית החולים כשמצבו בינוני עד קשה".

המחבל, נמלט עם רכבו וכוחות צה"ל הוקפצו לנקודה ופתחו במצוד אחריו. מדובר צה"ל נמסר כי "מחבל חמוש בסכין דקר אזרח ישראלי ונמלט מהמקום. כוחות צה"ל רבים קפצו למרחב ופתחו במרדף אחריו. צה"ל הטיל כתר על הכפרים שבמרחב".

מהמשטרה נמסר כי "לפני זמן קצר, התקבל דיווח אודות פצוע דקירה, בחוות מעוז יהודה סמוך ליישוב עוצרין בשומרון. כוחות משטרה ממחוז ש"י בדרכם למקום".
צה"לפיגוע דקירהכפר עוצריןמעוז יהודה

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