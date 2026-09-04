"מחבל שיוצא לרצוח צריך לדעת - נסתער עליו ונחסל אותו"

( צילום: דוברות המשטרה )

לוחמי משמר הגבול חיסלו הלילה מחבל שניסה לבצע פיגוע דקירה באזור שער שכם בעיר העתיקה בירושלים. המחבל הגיע למקום רכוב על אופנוע כשהוא חמוש בסכין, וניסה לדקור אזרחים ולוחם מג"ב. הכוחות חתרו למגע וחיסלו אותו במקום.

על פי הנמסר, המחבל הגיע לשער שכם סמוך לשעה 3:45 לפנות בוקר כשהוא רכוב על אופנוע. דקות לאחר שהחנה את האופנוע בסמוך לשער, ניסה המחבל לדקור מספר אזרחים ששהו במקום. האזרחים הצליחו להימלט מהמקום ודיווחו למוקד 100 של משטרת ישראל על המתרחש. לוחמי מג"ב ירושלים שפעלו בקרבת מקום הבחינו באזרחים הנמלטים והחלו להתקדם לכיוונם. במקביל קיבלו הלוחמים דיווח על ניסיון הדקירה. עם הגעת הלוחמים למקום וזיהוי המחבל, שלף האחרון סכין וניסה לדקור את אחד הלוחמים, שהצליח להתרחק ממנו.

- צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 2:11 ( צילום: דוברות המשטרה )

לוחם ולוחמת מג"ב נוספים שהיו במקום ביצעו ירי לעבר המחבל וחיסלו אותו. בעקבות האירוע נפצע גבר כבן 30 באורח קל ופונה לבית החולים שערי צדק. מותו של המחבל, בן 33 מזרח ירושלים, נקבע בזירה.

מפקד משמר הגבול, ניצב בריק יצחק, גיבה ושיבח את פעילות הלוחמים באירוע. "מחבל שיוצא לרצוח אזרחים או לפגוע בלוחמינו צריך לדעת דבר אחד - לוחמי משמר הגבול יחתרו אליו, יסתערו עליו ויחסלו את האיום", מסר מפקד משמר הגבול.

"לרגעים האלה אנחנו מכשירים את הלוחמים שלנו", הוסיף ניצב יצחק. "הם פעלו הלילה באומץ לב, בנחישות, במקצועיות ובערכיות - בדיוק כפי שאני מצפה מלוחמי משמר הגבול. אנחנו נמצאים בחזית כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל, וכשנידרש לכך נעשה זאת גם תוך חירוף נפש. אני מגבה את הלוחמים באופן מלא וגאה בהם. אומץ הלב והנחישות שהפגינו הלילה הצילו חיים".

מפקד מג"ב ירושלים, תת-ניצב שמעון דהן, הגיע לזירת האירוע דקות ספורות לאחר סיומו, עמד מקרוב על פרטי האירוע וקיבל את גרסת הלוחמים שפעלו בזירה. מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד הגיע אף הוא לזירה וקיים הערכת מצב מיוחדת, במהלכה שמע מפי הלוחמים על שאירע ושיבח אותם על התגובה המהירה והנחושה.

ממפקדות מחוז ירושלים מסרו כי "העיר ירושלים בטוחה מתמיד". האירוע מצטרף לשורה של ניסיונות פיגוע שסוכלו בירושלים בתקופה האחרונה, כאשר כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות מבצעית נמרצת במרחב העיר העתיקה.

חובשי איחוד הצלה ארי וייס, יוסי ויכלדר ויוסף חיים אידה שהגיעו לזירה מסרו: "הגענו בזריזות לזירת האירוע. הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לגבר כבן 30 שנפצע באורח קל ולאחר מכן הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שערי צדק בירושלים כשמצבו מוגדר קל".