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איום מבית

צעיר בן 19 נשבע אמונים לדאעש | צפו בתיעוד מהמעצר הדרמטי

יעקוב שיבלי בן 19 נעצר בחקירה משותפת של שב"כ והמשטרה • הביע הזדהות עם ארגון הטרור ונשבע להם אמונים | זה המקרה הרביעי בימים האחרונים (צבא וביטחון)

2תגובות
רגע המעצר
רגע המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית של מחוז צפון, נעצר לחקירה ב-16 באוגוסט יעקוב שיבלי, בן 19, תושב היישוב שיבלי שבצפון. החשוד הביע הזדהות עם ארגון הטרור דאעש, צפה בתכנים אודות הארגון ונשבע להם אמונים.

על פי ההודעה המשותפת שפרסמו דוברות המשטרה ודוברות שב"כ, חקירתו של שיבלי בשב"כ ובימ"ר צפון העלתה כי הנאשם הביע הזדהות עם ארגון הטרור המדינה האיסלמית. במהלך התקופה האחרונה, הוא צפה בתכנים הקשורים לארגון הטרור ונשבע להם אמונים.

מקרה זה מצטרף לשלושה מקרים נוספים מהימים האחרונים בהם הוגשו כתבי אישום נגד תושבי הצפון בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאעש. התופעה מעידה על התרחבות האיום מצד הארגון ותומכיו בשטחי ישראל.

בתום חקירתו, הגישה פרקליטות מחוז צפון כתב אישום באמצעות עורכת הדין מרינה רוזנפלד בבית המשפט השלום בנוף הגליל-נצרת. העבירה המיוחסת לנאשם היא חברות בארגון טרור.

בהודעה המשותפת הדגישו שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל כי הם פועלים בנחישות נגד כל פעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה. "נמשיך לפעול בנחישות על מנת לסכל כל פעילות כנגד מדינת ישראל", נמסר בהודעה.

כזכור, בחודשים האחרונים נעצרו מספר תושבי הצפון בחשד להזדהות עם ארגון הטרור דאעש. בין המקרים: צעיר בן 20 מנחף שנשבע אמונים לארגון ותכנן לבצע פיגוע נגד חיילי צה"ל בכרמיאל, וקטין בן 15 שמסר שבועת אמונים לארגון ונמצאו ברשותו הוראות לייצור חגורת נפץ.

גורמי הביטחון מזהירים כי מאז פרוץ המלחמה, ניכרת התגברות רמת האיום מצד ארגון המדינה האיסלמית ותומכיו בשטחי ישראל. שירות הביטחון הכללי יחד עם משטרת ישראל וכלל גורמי האכיפה ממשיכים לפעול בחומרה מול כל פעילות ביטחונית המסכנת את ביטחון מדינת ישראל.
שב"כדאע"ש

2 תגובות

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2
למד אימונים = התאמן ?
אדיר
1
עדיף שישב עכשיו כבר בכלא ולא יסתובב חופשי עד שיקח חיים של מישהו
יחיאל

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