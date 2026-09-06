לוחמי גדוד ׳יונתן׳ מחטיבת החשמונאים שפעלו בחצי השנה האחרונה במספר מרחבים בדרום לבנון, בפיקוד חטיבות 300 ו-679, יוצאים כעת מגזרת לבנון.

דובר צה"ל מתאר כי הכוחות ביצעו מגוון משימות מבצעיות, ובהן הגנה על הגבול, איתור והשמדת אמצעי לחימה ותשתיות אויב, חשיפת פירי תת-קרקע ואיתור משגרים שכוונו לשטח הארץ ושימשו את ארגון הטרור חיזבאללה.

בימים אלו מסיימים הלוחמים את פרק הפעילות הנוכחי ויוצאים לריענון לקראת חזרתם לפעילות מבצעית בגזרות השונות. במהלך תקופת הרענון יקיימו הלוחמים תרגיל גדודי לחיזוק הכשירות ולשמירה על הרמה המבצעית, לצד זמני לימוד ומפגשים עם רבנים, שיאפשרו ללוחמים צמיחה רוחנית וחיזוק הזהות החרדית.

מדברי מפקד אוגדה 91, תת-אלוף יובל גז, במעמד לציון סיום הלחימה בגזרה: ״גדוד יונתן, לכם הניצחון. הקמתם גדוד במהירות שיא - תהליך שבדרך כלל לוקח שנים רבות, מהקמת הגדוד ועד להבשלתו ללחימה. אתם עשיתם את כל הדרך הזו בתוך שנה וחצי, כולל כניסה ללחימה והוכחת יכולת מבצעית בשטח.

אתם יודעים לשלב אמונה גדולה עם מקצועיות בלתי מתפשרת. זו העוצמה שלכם, ובזכותה הוצבתם בחצי השנה האחרונה בחזית המאבק מול ארגון הטרור חיזבאללה, כדי להגן על עם ישראל ועל ארץ ישראל - בנחישות, במקצועיות ובאמונה גדולה בצדקת הדרך״.