שתי אחיות חרדיות, בת 7 ובת שנתיים, נפצעו היום (שלישי) בתאונת דרכים ברחוב הרב שך בבני ברק. הילדות חבלו בראשן ובגפיהן בעקבות פגיעת רכב פרטי, וצוותי איחוד הצלה שהגיעו לזירה העניקו להן טיפול רפואי ראשוני.

על פי הדיווח מדוברות איחוד הצלה במחוז מרכז, הילדות נפגעו במהלך התאונה שאירעה ברחוב הרב שך, אחד הצירים המרכזיים בעיר. צוותי החירום שהוזעקו למקום מצאו את שתי האחיות כשהן סובלות מחבלות בראש ובגפיים.

מנחם סלבוטצקי, מוטי ברזילי ואבישי זלצמן, חובשי איחוד הצלה שטיפלו בנפגעות, מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הן נחבלו בראשן ובגפיהן בתאונה עם מעורבות רכב פרטי. הענקנו להן טיפול רפואי בזירה שכלל חבישות וקיבועים והן פונו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים איכילוב בתל אביב".

לפי הדיווח, מצב הפעוטה בת השנתיים הוגדר כבינוני, בעוד אחותה הגדולה בת ה-7 נמצאת במצב קל. שתיהן פונו לבית החולים איכילוב לקבלת המשך טיפול רפואי.