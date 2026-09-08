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תאונה במרכז העיר

בני ברק: שתי ילדות חרדיות נפגעו מרכב - ופונו לבית החולים במצב בינוני

שתי אחיות בנות 7 ושנתיים נפצעו בתאונה ברחוב הרב שך • הן נחבלו בראשן ובגפיהן ופונו לאיכילוב | הפעוטה במצב בינוני ואחותה במצב קל (חדשות חרדים)

2תגובות
זירת התאונה (צילום: איחוד הצלה)

שתי אחיות חרדיות, בת 7 ובת שנתיים, נפצעו היום (שלישי) בתאונת דרכים ברחוב הרב שך ב. הילדות חבלו בראשן ובגפיהן בעקבות פגיעת רכב פרטי, וצוותי איחוד הצלה שהגיעו לזירה העניקו להן טיפול רפואי ראשוני.

על פי הדיווח מדוברות איחוד הצלה במחוז מרכז, הילדות נפגעו במהלך ה שאירעה ברחוב הרב שך, אחד הצירים המרכזיים בעיר. צוותי החירום שהוזעקו למקום מצאו את שתי האחיות כשהן סובלות מחבלות בראש ובגפיים.

מנחם סלבוטצקי, מוטי ברזילי ואבישי זלצמן, חובשי איחוד הצלה שטיפלו בנפגעות, מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הן נחבלו בראשן ובגפיהן בתאונה עם מעורבות רכב פרטי. הענקנו להן טיפול רפואי בזירה שכלל חבישות וקיבועים והן פונו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים איכילוב בתל אביב".

לפי הדיווח, מצב הפעוטה בת השנתיים הוגדר כבינוני, בעוד אחותה הגדולה בת ה-7 נמצאת במצב קל. שתיהן פונו לבית החולים איכילוב לקבלת המשך טיפול רפואי.
בני ברקתאונהאיחוד הצלהתאונת דרכים

2 תגובות

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1
נהגים לא קולטים ולא מבינים מה זה לנהוג ברכב בבני ברק "ילדה בת שנתיים סוחבת את אחותה בת השבע" אתם קולטים כן כן לא טעיתי זה אסון כולם שאננים הפעוטות הולכים ליד האמא ו... לפתע רץ לכביש והשם ישמור צריך חינוך עם הדמיה לכל הציבור זה חובה כולם במעבר חציה עוברות עם פלפון ליד האוזן ועגלה ביד עם שיירה יש לה
אלמוני
כל כך צודק.עצוב. יש צורך ממדרגה ראשונה ,לצאת בהסברה,בכל העיתונים ובבתי הספר.ללמד על נושא בטיחות בדרכים.פיקוח נפש!
חניתה

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