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בן 53

בית שמש: חרדי נחנק כשאכל שניצל ונאבק על חייו - פונה במצב קשה

גבר חרדי בן 53 איבד הכרה בביתו ברמה ד׳ • צוותי איחוד הצלה ביצעו החייאה מאומצת והחזירו את ליבו לפעום | פונה לשערי צדק במצב קשה (חדשות חרדים)

2תגובות
הזירה בבית שמש (צילום: איחוד הצלה)

אירוע חירום קשה התרחש הערב (שני) בשכונת רמה ד׳ בבית שמש, כאשר גבר בן 53 איבד את הכרתו בביתו לאחר שנחנק משניצל במהלך הארוחה. צוותי החירום של איחוד הצלה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה מאומצות, ובחסדי שמיים הצליחו להחזיר את ליבו לפעום.

על פי הדיווח שהתקבל במוקד איחוד הצלה, בני המשפחה הזעיקו את כוחות ההצלה לאחר שהאב התמוטט באופן פתאומי במהלך הארוחה. הם מסרו לצוותים שהוא נחנק משניצל ואיבד את הכרתו.

יואל ליסוער, בנצי ברמינקה ויששכר יעקבזאן, חובשים באיחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה, תיארו את הרגעים הקשים: "נמסר לנו מבני משפחתו, שהוא נחנק משניצל במהלך הארוחה ואיבד את הכרתו. ביצענו בו פעולות החייאה מאומצות שכללו עיסויים, הנשמות וחיבור דפיברילטור (מפעם) של איחוד הצלה".

פעולות ההחייאה המתקדמות שביצעו הצוותים הרפואיים הניבו תוצאות מוצלחות. "לאחר שלמרבה הנס ליבו שב לפעום, הוא פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים כשמצבו קשה", הוסיפו החובשים.

האירוע מצטרף לשורה של מקרי חנק שהתרחשו בחודשים האחרונים בקרב הציבור החרדי. לפני כחודשיים נפטר תינוק בן 7 חודשים בבני ברק לאחר שנחנק משקית, למרות מאמצי ההחייאה שביצעו צוותי החירום.
איחוד הצלההחייאהחרדיחנק

2 תגובות

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2
ברוך ה כל הכבוד אן עליכם איחוד הצלה
כונן פעיל בארגון (-;
1
צריך להתחזק בתפילות ימים נוראים שניוושע ונינצל מגזירות רעות רחמנא ליצלן. ונתברך בשנה טובה ומתוקה.
שמחה ק.

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