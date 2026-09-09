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בתרועות של שמחה

בְּרִינָה יָגִילוּ | הגר"מ מאיה והגר"א סאלים יצאו בריקוד בבני ברק • תיעוד

בעיר בני ברק התקיימה שמחת הבר מצווה לנכד חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, בן לחתנו הרב מידד כהן | את השמחה פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים, שהתקבל בתרועות שמחה ובשירה אדירה על ידי עמיתו להנהגה | צפו בתיעוד של הצלם ש.פ.ה (חרדים)

שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת בר המצווה לנכד הגר"מ מאיה (צילום: ש.פ.ה.)

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בר מצווההרב משה מאיההרב אברהם סאלים

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