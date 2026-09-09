בתרועות של שמחה בְּרִינָה יָגִילוּ | הגר"מ מאיה והגר"א סאלים יצאו בריקוד בבני ברק • תיעוד בעיר בני ברק התקיימה שמחת הבר מצווה לנכד חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, בן לחתנו הרב מידד כהן | את השמחה פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים, שהתקבל בתרועות שמחה ובשירה אדירה על ידי עמיתו להנהגה | צפו בתיעוד של הצלם ש.פ.ה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:39