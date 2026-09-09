בְּרִינָה יָגִילוּ | הגר"מ מאיה והגר"א סאלים יצאו בריקוד בבני ברק • תיעוד
בעיר בני ברק התקיימה שמחת הבר מצווה לנכד חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, בן לחתנו הרב מידד כהן | את השמחה פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים, שהתקבל בתרועות שמחה ובשירה אדירה על ידי עמיתו להנהגה | צפו בתיעוד של הצלם ש.פ.ה (חרדים)
לפני שבועות מספר, בסיור שערך ישראל שפירא בשכונת גאולה הירושלמית, הוזמן הרב בועז נקי, דובר הפלג הירושלמי, לשיחת "השקפה" | הרב נקי, הידוע בסגנונו החריף והבלתי מתפשר, לא חסך את שבט לשונו מאף גורם בציבור החרדי | צפו (חרדים)
איך הופך ילד מופנם שגדל ללא אב בלב שכונה קשה בנתניה, לאחת התופעות הרוחניות והמשפיעות ביותר בישראל? הקשר בין פרויד, אהבה לציפורים ונוער נושר, ואיזו עצה מהפכנית הוא נותן לזוגות ולמשפחות בדור המסכים? | בריאיון איש ומרתק בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הרב רפאל רובין פותח את הלב ומספק הצצה נדירה לנפש האדם, סוד האושר ומהות החיים ויש גם מסר מרגש שיעזור לכם לעבור בהצלחה את ראש השנה | צפו (כיכר FM)
קרוב למאה אברכים בוגרי ישיבת 'באר התלמוד' התכנסו למעמד הכנה מרומם לקראת ראש השנה במסגרת 'כוללי יום שישי' • במרכז הערב הופיע ראש הישיבה הגר"ח כהן והפתיע את הבוגרים עם שיר חדש שהלחין לכבוד המאורע • תיעוד (חרדים)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: הלכות התרת נדרים בערב ראש השנה ואיך מתירים נדרים לאשה? • צפו (יהדות)
מנכ”ל משרד העבודה רובי שמש סייר בישיבה התיכונית החרדית “אור העתיד” בגן יבנה והתרשם מנתוני הזכאות, מההישגים הגבוהים ומשיעורי הנשירה הכמעט אפסיים | במהלך הסיור נחשף למסלול המאפשר לתלמידים המגיעים לעיתים עם פערים לימודיים להתקדם עד לארבע יחידות במתמטיקה ולהמשיך ללימודי הנדסאי חשמל | מרבית הבוגרים ממשיכים למסלול הטכנולוגי ומסיימים שש שנות לימוד עם דיפלומת הנדסאי (חרדים)
המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו השתתף בשמחת האירוסין לנכדו של ח"כ משה גפני, ימים לאחר ההחלטה כי גפני לא יתמודד לכנסת | הגר"ד שוחח עמו על אופקים בה התגורר בעבר ובירכו בחמימות | לאחר מכן שוחח במשך דקות ארוכות עם הרבנית חנה גפני שביקשה שיתן כוח בעלה ובירך גם אותה | צפו בתיעוד (חרדים)
הציבור החרדי התבשר השבוע על הצבתו של אליקים שטארק, אברך בן 34 בלבד כנציג חסידות בעלזא לכנסת במקומו של ח"כ ישראל אייכלר | 'כיכר השבת' בפרופיל מיוחד על המתווך השקט שניהל את המדינה מאחורי הקלעים - וכעת יוצא לקדמת הבמה (חרדים)
באירוע הרמת כוסית לאלפי עובדי שופרסל הכריז שלומי אמיר המנכ"ל המשותף והבעלים של רשתות שופרסל ויש חסד על ההחלטה לתרום ולהכניס בשנה הקרובה 25 ספרי תורה. עוד הוסיף כי "הדבר שאנחנו כעם כל כך זקוקים לו בשעה הזאת זה אחדות ישראל״
רישום המפלגה החדשה ביממה האחרונה עורר הדים וגרר האשמות על פילוג, אך מאחורי הקלעים, הברית האיתנה בין חסידות בעלזא לסיעת שלומי אמונים מציגה נרטיב שונה לחלוטין על האופן שבו פורקה השותפות ההיסטורית | המסר שלהם חד וברור: "המהלך הנוכחי אינו פילוג, אלא צעד דרמטי ומתבקש שנועד להפקיע את המפלגה ממי שניכס אותה לעצמו" | הסיפור המלא (חסידים)
באירוע המסורתי לקראת השנה החדשה העניקה הנהלת זק"א אותות הוקרה למתנדבים שהצטיינו בפעילותם במהלך השנה | במעמד השתתפו רבנים, אישי ציבור, בכירי משטרת ישראל, הנהלת המכון הלאומי לרפואה משפטית ונציגי גופי החירום והקבורה | מנכ"ל זק"א הרב צבי חסיד: "אות ההוקרה הוא ביטוי צנוע להערכה העצומה שאנו רוחשים למתנדבים" (חרדים)
נציגי מפלגת יהדות התורה הגישו הערב את רשימת יהדות התורה לכנסת ה-26, לקראת מערכת הבחירות הקרובה | יו״ר יהדות התורה הנכנס, ח״כ יעקב אשר: אנחנו יוצאים למערכה הזו באמונה ובביטחון, מתוך אחדות, אחריות ונחישות, ובעזרת השם נעשה ונצליח״ (חרדים, פוליטי)
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