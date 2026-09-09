מנכ”ל משרד העבודה, רובי שמש, הגיע לסיור מקצועי מיוחד לרגל פתיחת שנת הלימודים תשפ”ז בקמפוס הישיבה התיכונית החרדית “אור העתיד” בגן יבנה, שנוסדה ביוזמת רשת החינוך עתיד. במהלך הביקור הוצגה בפניו הפעילות החינוכית והמקצועית של הצוות המסור, לצד נתוני הזכאות וההישגים הגבוהים שלו, המציבים אותו בין המוסדות המובילים שבפיקוח משרד העבודה.

בסיור עמד המנכ”ל מקרוב על המודל הייחודי שנבנה ב”אור העתיד” - מסלול המיועד לבני נוער חרדים המבקשים לשמור על מסגרת תורנית מלאה, ובמקביל לרכוש השכלה והכשרה מקצועית משמעותית שתאפשר להם לבנות את עתידם המקצועי. יודגש כי מדובר במעטפת אחת המלווה את התלמיד לאורך שנות לימודיו ומשלבת לימודי קודש, לימודים כלליים והכשרה טכנולוגית.

שמש ביקר תחילה בישיבה התיכונית, שבה לומדים כיום כ-170 תלמידים. בפניו הוצגה הדרך שעוברים התלמידים במהלך שנות הלימודים: לצד סדרי לימוד קבועים ולימודי קודש ברמה גבוהה, בהובלת צוות ר”מים מבכירי עולם הישיבות, מקבלים התלמידים במחצית השנייה של היום מעטפת לימודית שנועדה להשלים פערים ולהוביל אותם בהדרגה להישגים לימודיים ומקצועיים.

אחת הנקודות שעוררו עניין מיוחד במהלך הסיור הייתה היכולת להביא תלמידים המגיעים לעיתים לישיבה עם בסיס לימודי נמוך יחסית, למסלול של התקדמות משמעותית בתוך שנים ספורות. באמצעות עבודה מותאמת וליווי רציף, תלמידים מתקדמים עד לרמה של ארבע יחידות במתמטיקה, משלימים את לימודי הבגרות ורוכשים בסיס המאפשר להם להמשיך לאחר מכן ללימודים טכנולוגיים מתקדמים.

לצד ההישגים הלימודיים התרשם מנכ”ל משרד העבודה משיעורי הנשירה הכמעט אפסיים ב”אור העתיד”.

בהמשך הסיור ביקר שמש בישיבת ההסדר החרדית ובמכללה הטכנולוגית של “אור העתיד”, שבה נלמד מסלול הנדסאי חשמל, המהוות את שלב ההמשך של המסלול. מרבית בוגרי הישיבה התיכונית בוחרים להמשיך ללימודי כיתות י”ג-י”ד, שבסיומם הם זכאים, בכפוף לעמידה בדרישות, לתעודת הנדסאי חשמל מוכרת. יצוין, כי גם בישיבת ההסדר החרדית ובמכללה נשמרים לימודי הקודש כחלק בלתי נפרד מסדר יומם של התלמידים.

מנכ”ל משרד העבודה רובי שמש אמר במהלך הביקור: “מה שראיתי כאן הוא מודל שמצליח לתת מענה אמיתי לצעירים חרדים שבחרו בדרך המתאימה ליכולות שלהם. היכולת לקבל תלמיד עם פערים לימודיים, להאמין בו, ללוות אותו לאורך הדרך ולהביא אותו עד לארבע יחידות במתמטיקה ולדיפלומת הנדסאי חשמל - היא בעיניי הישג משמעותי”.

עוד הוסיף המנכ”ל, כי “הנתונים המרשימים ושיעורי הנשירה הכמעט אפסיים מוכיחים שכאשר בונים מסגרת נכונה, עם מעטפת תורנית לצד לימודים מקצועיים ברמה גבוהה, אפשר לפתוח בפני צעירים אופק של ממש. משרד העבודה רואה חשיבות רבה בקידום הכשרות איכותיות שמעניקות לצעירים מקצוע, יכולת להתקדם ועתיד תעסוקתי”.

הביקור הסתיים בהבעת התרשמות מצד מנכ”ל משרד העבודה מההישגים שהוצגו בפניו ומהיכולת של המודל לחבר בין שמירה על הזהות והמסגרת התורנית לבין רכישת השכלה טכנולוגית ומקצוע מבוקש - ובעיקר להעניק לצעירים הלומדים במקום אפשרות ממשית למצות את יכולותיהם ולבנות לעצמם עתיד מקצועי לפרנסה בכבוד בבוא העת.