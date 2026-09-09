בטקס הוקרה למתנדבי זק"א הוכרזו מצטייני הארגון לשנת תשפ"ו

באירוע הוקרה שנערך לקראת השנה החדשה, הוכרזו המתנדבים המצטיינים של ארגון זק"א לשנת תשפ"ו. במהלך המעמד העניקה הנהלת הארגון אותות הוקרה ומגנים מיוחדים לחמישה מתנדבים מיחידות ומצוותים שונים, שנבחרו על פעילותם המסורה ותרומתם המשמעותית במהלך השנה החולפת.

באירוע השתתפו רב ארגון זק"א הרב יעקב רוז'ה, שר הדתות לשעבר ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי, רב המכון הלאומי לרפואה משפטית הרב אשר לנדאו, רב המשטרה נצ"מ הרב רמי ברכיהו, רב משטרת תל אביב רפ"ק הרב אליהו קב, סנ"צ הרב בועז גלעדי, מנהל המכון הלאומי לרפואה משפטית פרופ' חן קוגל והרב אברהם מנלה, מנכ"ל חברה קדישא ת"א והמחוז.

לצידם השתתפה שורה ארוכה של מפקדים וקצינים במשטרת ישראל, ובהם מפקד תחנת בני ברק סנ"צ יובל שביט, מפקד תחנת תל אביב צפון סנ"צ ליאור עוזר, ראש ענף זיהוי במז"פ סנ"צ שי חיימוב, קציני זיהוי, חקירות ואג"ם וקצינים מתחנות בני ברק, רמת גן ותל אביב. עוד השתתף מנהל מחלקת שירותי החירום בעיריית רמת גן רונן יפת.

נוכחותם של נציגי המשטרה, המכון הלאומי לרפואה משפטית וחברה קדישא ביטאה את שיתוף הפעולה השוטף עם מתנדבי זק"א בזירות ובאירועים המורכבים שבהם נדרשים טיפול בכבוד המת, זיהוי וליווי המשפחות. במהלך הערב הובעה הערכה לפעילות המשותפת ולמקצועיות הנדרשת מהמתנדבים לצד הרגישות המיוחדת הכרוכה במשימותיהם.

במרכז האירוע עמדה ההוקרה לחמשת מצטייני השנה: יוסף מתתיהו מצוות הרצליה, אבשלום דרחי מיחידת האופנועים, נתן מאיר מצוות בני ברק, בנימין מלמד מצוות גבעת שמואל ונתן צישינסקי ממוקד זק"א.

בחירת המצטיינים שיקפה את מגוון תחומי הפעילות בארגון. יוסף מתתיהו בלט בליווי משפחות במשך שעות ארוכות ובסיוע בכל הנדרש עד להשלמת הסידורים והבאת הנפטר לקבורה. אבשלום דרחי נמנה עם המתנדבים הבולטים במספר האירועים שבהם טיפל במהלך השנה, ואף השתתף במשלחת זק"א לרומניה שפעלה להצלת בית עלמין יהודי עתיק.

נתן מאיר מצוות בני ברק זכה להוקרה על זמינותו הגבוהה ועל יציאתו לקריאות רבות ביום ובלילה. בנימין מלמד, למרות גילו המבוגר, ממשיך בפעילות אינטנסיבית וקיבל על עצמו את ניהול אירועי זק"א בגבעת שמואל, תוך מתן דגש לליווי רגיש של המשפחות. נתן צישינסקי משמש ככונן לילה במוקד זק"א ומעניק מענה והכוונה לפניות המתקבלות בשעות הלילה, ובנוסף מנהל את המענה של מוקד הארגון בנושאים רפואיים.

בזק"א ציינו כי אותות ההצטיינות מבטאים לא רק את מספר האירועים והמשימות שבהם השתתפו המתנדבים, אלא גם את האחריות, הזמינות והרגישות הנדרשות בפעילות הארגון. המתנדבים נדרשים לא פעם לעזוב בהתראה קצרה את ביתם ועיסוקיהם ולהתייצב בזירות מורכבות, ובה בעת להעניק יחס ראוי ומכבד למשפחות הנמצאות בשעות קשות.

רב ארגון זק"א, הרב יעקב רוז'ה, בירך את המתנדבים על פעילותם ועל השליחות המיוחדת המוטלת עליהם. בדברים שנישאו במעמד הודגשה החשיבות שבהקפדה על כבוד המת לצד הרגישות כלפי בני המשפחה, והאחריות המלווה את המתנדבים בכל אירוע שאליו הם נקראים.

בזק"א ציינו כי לצד חמשת המצטיינים, אירוע ההוקרה מבטא את ההערכה לכלל מתנדבי הארגון הפועלים לאורך השנה ונענים לקריאות בכל שעות היממה.

מנכ"ל זק"א, הרב צבי חסיד, אמר במעמד, כי "המתנדבים המצטיינים מייצגים את רוח הארגון כולו - מסירות ללא גבולות, אחריות, מקצועיות ונכונות להתייצב למען הזולת ברגעים הקשים ביותר. אות ההוקרה הוא ביטוי צנוע להערכה העצומה שאנו רוחשים להם. אני מודה לכלל מתנדבי זק"א בארץ ובעולם, אשר פועלים במסירות ובצניעות לאורך כל ימות השנה, ומאחל להם ולבני משפחותיהם שנה טובה ומבורכת".

קמב"ץ זק"א, יחיאל גולדמן, הוסיף: "מאחורי כל אירוע וכל משימה עומדים מתנדבים שעוזבים את ביתם, את עבודתם ואת משפחתם ומתייצבים מיד, ביום ובלילה, בשבתות ובחגים. המצטיינים שנבחרו הוכיחו לאורך השנה זמינות יוצאת דופן, מקצועיות ומחויבות עמוקה לערכי הארגון. זוהי זכות להוקיר אותם ולהודות להם בשם אגף המבצעים ובשם הציבור כולו".