ימים ספורים לפני ראש השנה תשפ"ז, הופיע בהדרו הצדיק מקרית אתא גאב"ד מאקאווא במוסד הקדוש 'בית לפליטות', הנודע לתפארת בהצלת בנות ישראל, כדי לברך את התפוחים והדבש אשר יחולקו לבנות המוסד שיסבו בין כותלי המוסד בלילי ראש השנה בסעודות החג.

את פניו קיבלו חברי הנהלת 'בית לפליטות', הרב חיים אלעזר רוזנפלד והרב גבריאל פפנהיים. במעמד המרומם הביע הרב את התפעלותו הרבה מפעולות המוסד החובקות זרועות עולם, ובפרט בשמעו על ההכנות לקראת חודש תשרי בין כותלי הבית החם והאוהב 'בית לפליטות'.

במעמד הזכיר הגאב"ד את ביקורו בשנת תש"פ כאשר נחנך אגף חדש במוסד, ואמר: "בוודאי מאז ועד היום התרחבו הפעולות פי כמה וכמה. אני שומע רבות על פעולות ההצלה, ברכה היא לכלל ישראל, זה ממש הצלת הדור". כמו כן, העלה הרב את פועלו הכביר של ידידו משכבר ימיו הרב משה יונה רוזנפלד, נשיא המוסדות השוהה בימים אלו בחו"ל לטובת המוסדות.

מנהל המוסדות הרב חיים אלעזר רוזנפלד הציג בפני הרב את הפעולות והרחבת גבולות ההצלה על ידי הקמת הארגונים 'ביחד' ו'בשבילך' לטובת בני ובנות המשפחות החד-הוריות שנוסדו בשנים האחרונות.

שיא ההתרגשות במעמד היה כאשר הרב נעמד בדחילו ורחימו ובלבת אש של אהבת ישראל, ובירך את הדבש והתפוחים עבור בנות המוסד. במשך דקות אחדות הרעיף טללי ברכות בלשונות המקרא וחז"ל, והמעמד השאיר רושם רב על כל המשתתפים.