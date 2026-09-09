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לא קיבל אזהרה?

נתניהו יוצא לתביעה נגד עיתון הארץ: "עלילה מרושעת בעיתוי פוליטי"

ראש הממשלה הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון “הארץ”, העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים, בעקבות פרסום שלטענתו כלל טענות שקריות בנוגע לאזהרה שקיבל לפני 7 באוקטובר (משפט)

1תגובות
נתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ראש הממשלה הודיע הבוקר (רביעי) כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון “הארץ”, שלומי אלדר וגורמים נוספים, בעקבות טענה שלפיה נשיא איחוד האמירויות הזהיר אותו לפני מתקפת 7 באוקטובר.

בהודעה שפרסם תחת הכותרת “שקרים תוצרת ‘הארץ’”, דחה נתניהו את הטענה וטען כי בדיקה שנערכה בלשכתו לא מצאה תיעוד לשיחה כזו. “בניגוד לנטען, מתחילת חודש ספטמבר ועד ה-7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות”, נמסר.

לפי ההודעה, לשכת ראש הממשלה, המל”ל והמזכירות הצבאית בדקו את יומן השיחות של נתניהו בתקופה המדוברת ולא מצאו תיעוד לשיחה. עוד נטען כי שיחות מדיניות בין נתניהו לנשיא האמירויות מתקיימות באמצעות נציג האמירויות, שמגיע ללשכה עם מכשיר מוצפן מיוחד, וכי השיחות מתועדות.

בלשכת נתניהו התייחסו גם לדבריו של אלדר בראיון לערוץ 12, וטענו כי לדבריו השיחה שבה לכאורה ניתנה האזהרה התבצעה בדרך זו. אלא שלפי הודעת ראש הממשלה, בבדיקת תיעוד הכניסות ללשכה לא נמצאה כניסה של נציג האמירויות בתקופה המדוברת.

“אין שום אפשרות להיכנס ללשכת ראש הממשלה ללא תיעוד ורישום של גורמי הביטחון במתקן”, נכתב בהודעה.

נתניהו תקף גם טענה נוספת שיוחסה לאלדר, שלפיה מצרים הזהירה אותו מפני תקיפה אפשרית, וטען כי מדובר בטענה שכבר הופרכה בתחילת המלחמה.

בהמשך ההודעה תקף נתניהו בחריפות את הפרסום וכינה אותו “עלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור”. לדבריו, מדובר בחלק מ”קמפיין הבחירות של השמאל”.

בסיום התייחס נתניהו להתנהלות שקדמה למתקפת 7 באוקטובר והטיל אחריות על ראש השב”כ לשעבר רונן בר והרמטכ”ל לשעבר הרצי הלוי. לטענתו, השניים ראו סימנים מעידים שעות לפני המתקפה, אך לא עדכנו אותו בזמן. לדבריו, אילו היו מנחים את צה”ל, השב”כ וכיתות הכוננות להיערך מראש, “ניתן היה למנוע את הטבח הנורא”.

מהארץ נמסר: "אנו עומדים מאחורי הפרסום".
בנימין נתניהורונן ברעיתון הארץ

1 תגובות

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ראש הממשלה--ביבי-- שיקר גם במצח נחושה כשאמר ״אני לא מכיר את פלדשטיין״.
עובדיה

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