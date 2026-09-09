 דלג לתוכן הראשי
מנכ"ל יש חסד

המנכ"ל מפתיע: "השנה נכניס בעז"ה 25 ספרי תורה למען אחדות עמ"י"

באירוע הרמת כוסית לאלפי עובדי שופרסל הכריז שלומי אמיר המנכ"ל המשותף והבעלים של רשתות שופרסל ויש חסד על ההחלטה לתרום ולהכניס בשנה הקרובה 25 ספרי תורה. עוד הוסיף כי "הדבר שאנחנו כעם כל כך זקוקים לו בשעה הזאת זה אחדות ישראל״ 

אמ
מקודם |
הכנסת ספר תורה באדיבות שופרסל במעמד המשפחות השכולות, בכירים ממערכת הביטחון ואלפי מוזמנים. (צילום: באדיבות המצלם)

יצוין, כי לפני חודשיים הכניסה שופרסל בניהול האחים שלומי ויוסי אמיר 18 ספרי תורה באירוע מרגש במעמד המשפחות השכולות, בכירים ממערכת הביטחון ואלפי מוזמנים. כעת הכריז שלומי אמיר על תרומה נוספת של 25 ספרי תורה לעילוי נשמת נופלי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה.

בהמשך דבריו בטקס הרמת הכוסית לשנה החדשה לעובדי שופרסל ציין שלומי אמיר כי "הקשר שלנו לבורא עולם עובר דרך התורה, והיא החיבור שמלווה ומוביל אותנו לאורך כל הדרך. זו אמירה ברורה על מי שאנחנו ועל העם המיוחד שלנו."

״אנו מאחלים לכל בית ישראל, שנה של אחדות וגאולה, שנה של שקט ושלווה, שנה טובה ומתוקה".
ספרי תורהשופרסלשלומי אמיריוסי אמיר

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר