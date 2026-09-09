יצוין, כי לפני חודשיים הכניסה שופרסל בניהול האחים שלומי ויוסי אמיר 18 ספרי תורה באירוע מרגש במעמד המשפחות השכולות, בכירים ממערכת הביטחון ואלפי מוזמנים. כעת הכריז שלומי אמיר על תרומה נוספת של 25 ספרי תורה לעילוי נשמת נופלי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה.
בהמשך דבריו בטקס הרמת הכוסית לשנה החדשה לעובדי שופרסל ציין שלומי אמיר כי "הקשר שלנו לבורא עולם עובר דרך התורה, והיא החיבור שמלווה ומוביל אותנו לאורך כל הדרך. זו אמירה ברורה על מי שאנחנו ועל העם המיוחד שלנו."
״אנו מאחלים לכל בית ישראל, שנה של אחדות וגאולה, שנה של שקט ושלווה, שנה טובה ומתוקה".
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