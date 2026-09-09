מנכ"ל יש חסד המנכ"ל מפתיע: "השנה נכניס בעז"ה 25 ספרי תורה למען אחדות עמ"י" באירוע הרמת כוסית לאלפי עובדי שופרסל הכריז שלומי אמיר המנכ"ל המשותף והבעלים של רשתות שופרסל ויש חסד על ההחלטה לתרום ולהכניס בשנה הקרובה 25 ספרי תורה. עוד הוסיף כי "הדבר שאנחנו כעם כל כך זקוקים לו בשעה הזאת זה אחדות ישראל״