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חיבור של תורה

ראש הישיבה הפתיע בשיר חדש שהלחין; בוגרי 'באר התלמוד' התכנסו לכינוס מרומם

קרוב למאה אברכים בוגרי ישיבת 'באר התלמוד' התכנסו למעמד הכנה מרומם לקראת ראש השנה במסגרת 'כוללי יום שישי' • במרכז הערב הופיע ראש הישיבה הגר"ח כהן והפתיע את הבוגרים עם שיר חדש שהלחין לכבוד המאורע • תיעוד (חרדים)

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כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)

מעמד מיוחד של הכנה והתעלות לקראת ראש השנה נערך בעיר הקודש ירושלים, בהשתתפות קרוב למאה אברכים, בוגרי ישיבת 'באר התלמוד'. האברכים מאוגדים במסגרת רשת 'כוללי יום שישי', שהוקמה לפני כחצי שנה ביוזמתו של ראש הישיבה, הגאון רבי חנוך כהן.

מדי יום שישי מתכנסים האברכים ללימוד משותף בנושא שליבם חפץ. היוזמה נועדה לא רק להוסיף שעות של עמל התורה ביום העמוס, אלא גם לשמר את הדיבוק חברים והחיבור בין בני החבורה אשר מטבע הדברים אינם נפגשים במהלך ימות השבוע ולהמשיך את הקשר האמיץ לבית המדרש ולרוח הישיבה גם לאחר הנישואין.

המעמד הנרגש נפתח בתפילת ערבית, ולאחריה הסבו המשתתפים לסעודה מצווה מפוארת סביב שולחנות ערוכים. תחילה נשא דברים משגיח הישיבה, הגאון רבי אליהו אהרון, שהרחיב על חשיבות האחדות והשייכות בין בני החבורה, ועורר את הנוכחים להמשיך לגדול ולהתעלות בכל חלקי התורה והיראה. בהמשך נשא דברים הרב חיים יוסף גפנר, יו"ר 'ועד הרבנים לעניני צדקה'.

במרכז הערב הופיע ראש הישיבה הגר"ח כהן, אשר הפתיע את האברכים בשיר חדש שהלחין במיוחד לכבוד המעמד, ויחד פצחו בשירה מרוממת. בהמשך נשא בפניהם דברי חיזוק והדרכה נוקבים לקראת ימי הדין.

לקראת סיום חולקו תשורות הוקרה לראשי הסניפים, וכן לכלל המשתתפים שקיבלו שי מיוחד עבור נשותיהם, סידור תפילה מהודר, תחת המסר: "שלי ושלכם שלה הוא", כביטוי של הערכה לחלקן ולשותפותן העמוקה בעמל התורה של בעליהן.

כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)
כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)
כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)
כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)
כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)
כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)
כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)
כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)
כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)
כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)
כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)
כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)
כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)
כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)
כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)
כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)
כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)
כינוס הכנה לר"ה בבאר התלמוד (צילום: ש.פ.ה.)

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ראש השנההרב חנוך כהןישיבת באר התלמודכוללי יום שישי

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