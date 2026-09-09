מעמד מרגש ורווי הוד נערך בבית הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, לקראת תחילת המחזור השנתי של לימוד ששה סדרי משנה במסגרת 'דף היומי במשניות'. כאשר התוכנית בנויה על לימוד של דף משניות אחד ביום, והקצב הקבוע מאפשר לסיים את כל ששת סדרי משנה בתוך כשנה בלבד, כך שבימים אלו רבבות לומדים בכל העדות והחוגים בארץ ואף רבים בחו"ל, צפויים לציין בהתרגשות את סיום כל ששה סדרי המשנה.

בכינוס המיוחד שנערך לחיזוק לימוד 'דף היומי במשניות' בראשות הגר"מ שטרנבוך, השתתפו מרנן ורבנן גדולי ישראל, בהם ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, האדמו"ר מביאלה, הגאון רבי בנימין דוד אלישיב, האדמו"ר מפינסק קרלין, הגאון רבי יצחק כהן, הפוסק הגאון רבי בן ציון קוק, והגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי.

ביראת הכבוד האזינו למשאו של הגר"מ שטרנבוך שבדבריו ששיבח את מפעל "הדף היומי במשניות", עודד את המשך הלימוד כסדרו והביע את הערכתו לפעילותו של הרב שמואל הלפרין בזיכוי הרבים ובהרחבת מעגל הלומדים.

במהלך האסיפה נשאו גדולי ישראל דברי חיזוק על מעלת לימוד המשנה ושיבחו את היוזמה המאפשרת לרבבות עמך בית ישראל לקבוע סדר לימוד יומי ולסיים את כל ששה סדרי המשנה בתוך שנה אחת. בדבריהם עמדו הרבנים על כוחה של הקביעות היומית, המחברת בין פשט לעומק ומרוממת את הלומד בגוף וברוח. גדולי ישראל ציינו את דברי חז"ל: "במי אתה מוצא מלחמתה של תורה, במי שיש בידו חבילות של משנה", והדגישו כי הלימוד הקבוע במשניות מעניק ללומדים ידיעה רחבה ומסודרת בכל חלקי התורה שבעל פה.

במעמד הונח לפני גדולי ישראל סט המשניות החדש שיצא לאור ע"י מפעל 'דף היומי במשניות' עם ביאור משולב שנכתב ע"י רבני ממלכת התורה "עוז והדר", כאשר במהדורה זו ש"ס המשניות מחולק לג' כרכים ובפורמט גדול.

מנחה המעמד - הסופר התורני הרב טוביה פריינד העלה על נס את ציון עריכת 150,000 אלף מבחנים שחלפו על לימוד ה'דף היומי במשניות' זאת במסגרת מפעל 'שיח התורה' שעורך בכל יום ויום מבחן ייעודי על לימוד המשניות, וביום קיום הכינוס השלימו את המספר המרגש שמאחוריו עומדים רבבות שעות וימים של התמדה בלימוד המשניות ע"י עשרות אלפי לומדים בכל הגילאים – זקנים עם נערים.

במפעל המשניות נערכים בימים אלה לפתיחת המחזור החדש ולהצטרפותם של אלפי לומדים נוספים מכל רחבי הארץ.