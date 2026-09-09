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סאגת האזהרה מהאמירויות

בית הנשיא מכחיש: "הרצוג לא קיבל אזהרה לפני 7 באוקטובר" | האמירתים: "הייתה אזהרה"

בית הנשיא מבהיר: השיחות עם נשיא איחוד האמירויות עסקו בעניינים חברתיים ויחסים בין המדינות • "הנשיא לא הכיר את ההתרעה הנטענת" | באיחוד האמירויות טוענים, כי הם כן הזהירו את ראש הממשלה (פוליטי מדיני)

1תגובות
הרצוג במפא"ת (צילום: חיים צח/לע"מ)

בית הנשיא הוציא לפני זמן קצר (רביעי) הודעה רשמית בעקבות תחקיר שפורסם בעיתון 'הארץ', ובה הכחיש כי קיבל אזהרה מנשיא איחוד האמירויות לפני מתקפת 7 באוקטובר.

באיחוד האמירויות שוחחו היום עם N12 והבהירו כי הועברה מצידם הודעת אזהרה ל ללפני הטבח הנורא בשביעי באוקטובר.

הגורם האמירתי אמר ל-12: "יש מנהיגים שמוכנים להמר על החיים שלכם אם זה נותן להם חצי שעה בשלטון. ההצהרה שהם פרסמו אמש אומרת את כל הדבר ולא מכחישה שזה קרה, הם לא יכלו שלא להתייחס לזה".

מנגד בבית הנשיא אומרים: "השיחות שקיים הנשיא הרצוג עם נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר לא עסקו כלל בעניינים ביטחוניים, ב או ביחיא סינוואר", נמסר מבית הנשיא. "השיחות עסקו בעניינים חברתיים ופנימיים בישראל וביחסים בין המדינות".

בהודעה הרשמית הודגש כי "נשיא המדינה לא הכיר את ההתרעה הנטענת ואין לו כל ידיעה באשר לעצם קיומה של התרעה כזו".

ההכחשה מגיעה בעקבות תחקיר שפורסם בעיתון 'הארץ', לפיו נשיא איחוד האמירויות השייח' מוחמד בן זאיד ערך שיחת טלפון חריגה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והתריע כי מנהיג חמאס יחיא סינוואר מתכנן 'אירוע משמעותי'. על פי התחקיר, בן זאיד מסר לנתניהו כי סינוואר העביר מסר לפיו הוא מכין "רעידת אדמה".

גם משרד ראש הממשלה הכחיש את הדיווח והודיע כי נתניהו הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון "הארץ", העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים. לפי ההודעה, בדיקה שנערכה בלשכת ראש הממשלה, במל"ל ובמזכירות הצבאית לא מצאה תיעוד לשיחה כזו בתקופה שבין תחילת ספטמבר ל-7 באוקטובר.

התחקיר עורר סערה פוליטית, כאשר ראשי מחנה השינוי - גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן - דרשו הקמת ועדת חקירה ממלכתית מיידית. "לציבור בישראל מגיע לדעת מה קרה לפני, במהלך ולאחר טבח השבעה באוקטובר", נכתב בהודעתם המשותפת.
בנימין נתניהוחמאסיצחק הרצוגרונן ברעיתון הארץמתקפת פתע

1 תגובות

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מה הקשר לנשיא, אמרו שmbz דיבר איתו אבל גם אמרו בפירוש שהוא לא העביר להרצוג את ההתרעה, רק לראש הממשלה. שהתעלם. וגזר על כולנו 3 שנים של גיהינום.
רק לא ג ושס

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