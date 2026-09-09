המוות הלבן בקווקז: מפולת ענק קברה עשרות אנשי יחידת עלית ( צילום: רשתות חברתיות )

אסון כבד בהרי הקווקז: מפולת שלג וקרח אדירה פגעה בקבוצת מטפסים בערוץ בזנגי שבקברדינו־בלקריה, בדרום רוסיה, והותירה אחריה שורת הרוגים ופצועים. הקבוצה מנתה 33 בני אדם, ובין חבריה היו גם אנשי המשמר הלאומי הרוסי שהשתתפו באימוני הרים.

המפולת ירדה מהר מיז׳ירגי בשעות אחר הצהריים, סמוך לשעה 17:00 לפי הדיווחים, כאשר מסת שלג וקרח התדרדרה במורד ההר ופגעה בקבוצה שהייתה בדרכה באזור. מדובר באזור הררי קשה במיוחד, בסמוך לאלברוס, והפסגות במיז׳ירגי מתנשאות לגובה של יותר מ־4,900 מטרים. עוצמת המפולת הובילה לאסון בתוך זמן קצר. 12 בני אדם נהרגו, בעוד עשרות נוספים עדיין מוגדרים נעדרים לפי הדיווחים העדכניים שנמסרו. עשרה מחברי הקבוצה הצליחו לרדת מההר בכוחות עצמם, ושישה נפגעים הועברו לקבלת טיפול רפואי.

המוות הלבן בקווקז: מפולת ענק קברה עשרות אנשי יחידת עלית - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:41 המוות הלבן בקווקז: מפולת ענק קברה עשרות אנשי יחידת עלית ( צילום: רשתות חברתיות )

המשמר הלאומי הרוסי אישר כי בין המטפסים שנהרגו היו אנשי הארגון, אך הדגיש כי הפרסומים שלפיהם מדובר באנשי יחידת „ויטיאז” אינם נכונים. הארגון מסר כי הוא מסייע למשפחות ההרוגים ומעניק להן את הסיוע והזכויות המגיעות להן.

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הקבוצה השתתפה באימוני הרים שנועדו לשפר את יכולות ההתמודדות בתנאי שטח קשים. לפי הפרסומים, האימונים כללו בין היתר טיפוס, ניווט, שימוש בציוד הרים, טכניקות אבטחה ותנועה בשטחי שלג וסלע. לצדם היה מדריך טיפוס ותיק, אלברט איזוטוב, שנחשב למדריך מנוסה באימוני הרים לכוחות ביטחון. גם הוא נהרג באסון.

אנשי יחידת „ויטיאז” ( צילום: צבא רוסיה )

אלא שהאסון עורר גם שאלות קשות בנוגע לתנאים שבהם התקיימו האימונים. לפי דיווחים ברוסיה, באזור היה בתוקף החל מ־4 בספטמבר אזהרה מפני תנאי מזג אוויר קשים, שכללה גשמים עזים, סופות רעמים, רוחות חזקות וסכנת מפולות בוץ באזורים ההרריים. בעקבות האירוע נפתחה חקירה בחשד לרשלנות.

כוחות החילוץ נאלצו לפעול בתנאים מסוכנים במיוחד. יותר מ־50 אנשי חילוץ השתתפו בחיפושים, תוך התמודדות עם גובה רב, שטח קשה והחשש שמפולות נוספות יתרחשו באזור. מסוקי מי־8 הוזעקו לסייע במאמצים.