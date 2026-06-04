הנס הגדול באוורסט: מדריך חזר אחרי שמשפחתו ערכה לו הלוויה

דאווה שרפה, מדריך טיפוס נפאלי בן 52 המכונה "הילארי", נמצא בחיים לאחר שנעדר במשך שישה ימים על ההר הגבוה בעולם. הוא נראה לאחרונה ב-29 במאי, כשירד מהפסגה יחד עם מטפס פולני, אך השניים הופרדו בתנאים קשים בין מחנה 3 למחנה 4.

במשך כמעט שבוע שרד דאווה לבדו בתנאים קיצוניים, ללא חמצן משלים, מזון או מים. הוא הצליח לנווט את דרכו במורד "מפל הקרח" המסוכן וכל זאת לאחר שסולמות החבלים והציוד הקבוע כבר הוסרו מההר עם סיום עונת הטיפוס.

בעוד דאווה נלחם על חייו, משפחתו בקטמנדו כבר איבדה תקווה. "התחלנו בטקסי הלוויה שנמשכים כמה ימים", סיפרה בתו, מהנדו להאמו שרפה. "כששמענו לראשונה שהוא בחיים, לא היינו בטוחים שזה באמת אבא, וביקשנו שישלחו לנו תמונות כדי להאמין".

הנס התגלה ביום חמישי בבוקר, כאשר צוות ניקיון של "הוועדה לבקרת זיהום סגארמטה" (SPCC), שעסק בפינוי פסולת מההר, הבחין בדמות זוחלת בשלג מעל מחנה הבסיס. הצוות מיהר לחלץ אותו, והוא הוטס במסוק לבית החולים בקטמנדו כשהוא סובל מכוויות קור קשות אך בהכרה מלאה.

"זהו נס של ממש", נמסר מחברת הטיפוס שליוותה את המשלחת. דאווה, המכונה על ידי חבריו "טיגריס ההרים", הדהים את עולם הטיפוס ביכולת ההישרדות שלו כנגד כל הסיכויים.

כעת הוא מתאושש בבית החולים, מוקף בבני משפחתו שזכו לקבל את יקירם בחזרה מהמתים.