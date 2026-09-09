ספק פיקוח נפש ביום כיפור: הרבנים והרופאים התכנסו לגבש הכרעות הלכתיות
עשרות רבנים ומורי הוראה התכנסו השבוע לכינוס עיון מבית "הוראה בישראל", שעסק במורכבות ההלכתית והרפואית של הצום ביום הכיפורים • הכנס שנערך בהשתתפות רופאים ודיינים בכירים , נועד לגבש הנחיות ברורות עבור חולים ומבוגרים (חרדים)
עשרות רבנים, דיינים ומורי הוראה התכנסו השבוע לכינוס עיון מיוחד ומרתק מטעם בית ההוראה "הוראה בישראל". הכינוס הוקדש כולו לשאלות המורכבות העולות על שולחנם של מורי ההוראה מדי שנה לקראת יום הכיפורים, בדגש על האתגרים ההלכתיים והרפואיים הכרוכים בצום עבור חולים, קשישים ונזקקים לטיפול תרופתי.
במהלך המושבים העיוניים נדונו סוגיות חמורות של פיקוח נפש, שיעורים ואכילה ושתייה לשיעורין. בחלקו המקצועי של הכינוס הרצה הרופא ד"ר דוד מורל, אשר הציג בפני מורי ההוראה את ההיבטים הפיזיולוגיים והסיכונים הרפואיים העדכניים, והשיב לשאלות הרבנים בדיני נפשות.
בסיום הכינוס גובשו הנחיות ברורות ומעשיות עבור הרבנים, במטרה לספק מענה הלכתי מדויק, אחראי ומעודכן לציבור הרחב הפונה לקבלת הכרעה לקראת החג הקדוש.
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