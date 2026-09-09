ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (רביעי) במוצב צה"ל בכתר החרמון שבסוריה, במעמד שר הביטחון ישראל כ"ץ וסגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי. במהלך הביקור העביר נתניהו מסר חד-משמעי לאיראן ולכוחות הטרור באזור.

"ערב ראש השנה, אנחנו בראש החרמון, בכתר החרמון", פתח נתניהו את דבריו. "דמשק כאן, לבנון שם, רמת הגולן הסורית שם, ואנחנו שולטים בכל המרחב מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים התיכון, שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה".

ראש הממשלה הדגיש כי ישראל לא תאפשר לכוחות טרור להתבסס בגבולותיה: "אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה".

נתניהו לא הסתפק בהישגים הביטחוניים הקיימים והעביר מסר ישיר למשטר האיראני: "ומהשיאים האלה יש עוד עבודה - העבודה העיקרית היא להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה ואנחנו נעשה את זה".

במהלך הביקור קיבל ראש הממשלה סקירה מפורטת על הפעילות המבצעית בגזרה ממפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא וממפקד אוגדה 210 תא"ל יאיר פלאי. הסקירה התמקדה בשליטה הישראלית באזור ובמניעת התבססות כוחות עוינים.

הביקור בכתר החרמון מהווה המשך למדיניות הביטחונית הקשוחה שמנהלת ישראל מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל. כזכור, בסוף אוגוסט ערך שר הביטחון כ"ץ ביקור דומה באזור, במהלכו העביר מסר ישיר לדמשק ולאנקרה.

"אנחנו נמצאים כאן בכתר החרמון, היכן שהיה מוצב החרמון הסורי. היום כוחות צה"ל נמצאים פה ובכל רחבי החרמון ורמת הגולן ובכל אזור הביטחון", אמר אז כ"ץ. לדבריו, מעמד זה מאפשר לכוחות להשקיף "על דמשק מלמעלה, מרחק 35 קילומטר, להשקיף על הבקאע בלבנון, על מעוז החיזבאללה מלמעלה וכמובן להשקיף ולהגן על יישובי הגליל והגולן".

נתניהו סיים את דבריו בברכה לקראת ראש השנה: "אני מאחל לכם שנה טובה אזרחי ישראל ולחיילים הגיבורים שלנו שעושים פה את העבודה".