האיום החדש של טראמפ שמחריד את איראן 

ארצות הברית הנחיתה אזהרה חריפה וחסרת תקדים למגזר הפיננסי והעסקי ברחבי העולם: מי שמספק שירותים לחברות התעופה האיראניות עלול למצוא את עצמו מנותק מהמערכת הפיננסית העולמית.

המשמעות היא שחברות שייתפסו כשהן עושות עסקים עם איראן, עשויות להיות מנותקות מחברות אשראי אמריקניות כמו למשל ויזה, וממערכת הבנקאות העולמית הנשלטת במידה רבה בידי ארה"ב.

שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הבהיר כי "תחת מבצע 'נידוי כלכלי', הבטחנו השלכות חמורות למי שמספק חבל הצלה פיננסי למשטר האיראני".

"שתהיה זו אזהרה לכל מי שעושה עסקים עם חברות התעופה הנותרות של איראן, שאת כולן היטלנו עליהן סנקציות היום: אתם מסתכנים בניתוק מהמערכת הפיננסית העולמית", הדגיש בסנט בהודעה רשמית.

האזהרה מגיעה בעקבות מהלך נרחב של משרד האוצר האמריקני, שהטיל 36 סנקציות חדשות הממוקדות במגזר התעופה של איראן ובחברות מסחריות נוספות. הצעד הכלכלי מהווה חלק מהסלמת הלחץ על טהרן, כאשר המתיחות במזרח התיכון נמשכת.

המהלך מיועד להביא לקרקוע מלא של חברת התעופה האיראנית מהאן אייר, ולהרחיב את המגבלות אל כלל חברות התעופה הפועלות במדינה. הסנקציות החדשות פוגעות ברשתות מתווכים, חברות קש, מעבירי מטען ומסלולי שילוח עוקפים בטורקיה, באיחוד האמירויות, במלזיה ובקזחסטן.

על פי וושינגטון, רשתות אלו שימשו את טהרן לרכישת מטוסים מתוצרת אמריקנית וטכנולוגיות רגישות. בנוסף, הממשל היקפא אישורים שאפשרו טיסות מעבר של חברות זרות בשמי איראן, והפסיק פטורים שאפשרו אספקת חלקי חילוף ודלק.