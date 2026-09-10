דקה מבית ההוראה הגיע לתקיעת שופר באמצע התקיעות - מתי יברך? • צפו הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: הגיע לתקיעת שופר באמצע התקיעות - מתי יברך? • צפו (יהדות) הנהרב נחום נוסבכרכיכר השבת | 13:00 הגיע לתקיעת שופר באמצע התקיעות - מתי יברך?10100:00/2:16הגיע לתקיעת שופר באמצע התקיעות - מתי יברך? שהרב דוד לייבל: "בראש השנה אי אפשר לחשוב רק על עצמנו"הרב דוד לייבל|מקודםעל חטא שחטאנו לפניך בשפיכת דמם של אנשי ציבור // עו"ד יוסי ויצמןיוסף ויצמן, עו"ד|13:10• לפינות הקודמת של "דקה מבית ההוראה" - לחצו כאןעוד באותו נושאהלכות התרת נדרים בערב ראש השנה ואיך מתירים נדרים לאשה? • צפוהרב נחום נוסבכר|09.09.26 ראש השנהשופרתקיעת שופרהרב עמרם פרידהרב נחום נוסבכרהלכה בדקהדקה מבית ההוראה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:אחרי 23 שנים בפוליטיקה: היועץ הבכיר של השר מש"ס נפרד ממנו בפוסט מרגשיוני גבאי|10:59מרגש: האם כרעה ללדת סמוך לציון רבי נחמן, התינוקת נולדה בריאה ושלמהנחמן שטרנהרץ|10:43בשביל תרומה של מיליוני דולרים: הגרש״ב סורוצקין צפוי לשהות באומן בחגקובי ישראל|09.09.26אולי גם יעניין אותך:כך פרש המועמד החדש של 'דגל' לכנסת מתפקידו בעיריית בני ברקקובי ישראל|09.09.26מהפך ענק: הבנות החרדיות עוקפות את הממלכתיקובי ישראל|09.09.26"הַנּוֹתֵן תְּשׁוּעָה לַמְּלָכִים": האדמו"ר האשדודי בירך את מלך מרוקוחיים רוזנבוים|09.09.26
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