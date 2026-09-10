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דקה מבית ההוראה

הגיע לתקיעת שופר באמצע התקיעות - מתי יברך? • צפו

הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: הגיע לתקיעת שופר באמצע התקיעות - מתי יברך? • צפו (יהדות)

הגיע לתקיעת שופר באמצע התקיעות - מתי יברך?
הגיע לתקיעת שופר באמצע התקיעות - מתי יברך?
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