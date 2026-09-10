השבוע, פרסמה Google DeepMind כלי חדש שמעמיד מול העיניים מספר שקשה בכלל לתפוס: כ־9 מיליארד שינויים אפשריים של אות אחת ב־DNA האנושי. לא תשעה מיליארד בני אדם, ולא תשעה מיליארד גנים - אלא תשעה מיליארד אפשרויות לשנות אות אחת בתוך ספר ההוראות של גוף האדם, ולבדוק כיצד אותו שינוי עלול להשפיע על פעילות של גנים, חלבונים, מנגנוני בקרה ותהליכים הקשורים לבריאות ולמחלה.

זהו הישג מדעי אדיר. מדען יכול להקדיש שנים, ולעיתים קריירה שלמה, להבנת גן אחד, מנגנון אחד או שינוי גנטי אחד בעל משמעות. מעבדות שלמות בנויות סביב שאלות צרות מאוד בתוך המערכת הזאת. ועכשיו נדרש אחד ממערכי הבינה המלאכותית המתקדמים בעולם, יחד עם כוח מחשוב עצום, רק כדי לתת לחוקרים מפה טובה יותר של מה שכבר קיים בתוכנו.

וכאן, בעיניי, החדשות הופכות למשהו הרבה יותר גדול מחדשות טכנולוגיה.

אנחנו מתפעלים מהמדענים - ובצדק. אנחנו מתפעלים מהמהנדסים, מהמחשבים ומה־AI שמצליחים לפענח עוד שכבה. אבל כל החכמה הזאת עדיין רק מנסה להבין את המערכת שלא אנחנו יצרנו.

הגוף האנושי. המוח. העין. הלב. ה־DNA. עץ. פרח. הים. בעלי חיים. אור. כוח המשיכה. חוקי הטבע שמחזיקים את העולם כולו. אינספור מערכות, כל אחת עמוקה בפני עצמה, וכולן פועלות יחד בדיוק שאחרי מאות שנות מדע אנחנו עדיין מנסים להבין.

לא מזמן דווח גם על חוקרים ב־CERN שיצרו מה שכונה "מפץ גדול קטן" - התנגשויות של גרעיני אטומים כמעט במהירות האור כדי לייצר לרגע זעיר מצב קיצוני של חומר שלפי המחקר התקיים בתחילת היקום. תחשבו כמה חכמה, תכנון, אנרגיה, ציוד ושנות מחקר נדרשו כדי ליצור לרגע זעיר תנאי אחד שאותו המדע מבקש להבין.

ואז אני שאול: המפץ הגדול? באמת?

אם מחר אניח מול הבית שלכם רולס־רויס חדשה ואומר לכם שאף אחד לא תכנן אותה - היה פיצוץ, והמנוע, המחשב, החיווט, הגלגלים, העור וכל בורג פשוט נפלו בדיוק למקום - תסתכלו עליי כאילו איבדתי את דעתי. תגידו מיד: מישהו יצר את זה.

ורולס־רויס היא צעצוע לעומת גוף האדם. היא לא גדלה מתא אחד. היא לא מרפאת את עצמה. היא לא חושבת, זוכרת, אוהבת, רואה או מתקנת את ה־DNA של עצמה.

המדע איננו אויב של אמונה. להפך. ככל שהמדע פותח עוד דלת, הוא נותן לנו עוד הזדמנות לפתוח את העיניים.

המסר הזה בשבילי הוא גם מאוד אישי. סבי היה ניצול שואה. הוא איבד את משפחתו ועבר את המחנות. אנשים שאלו אותו במפורש: אחרי כל מה שעברת, איך אתה עדיין מאמין? איפה היה הקב״ה?

התשובה שלו הייתה פשוטה: אני מסתכל על הדשא. אני מסתכל על העצים. אני רואה את הקב"ה. איך יכול להיות שאין בורא לעולם?

הוא לא אמר שאין שאלות. היו לו שאלות שאי אפשר לתאר. הוא עבר גיהינום. אבל השאלות לא לקחו ממנו את היכולת לראות. הוא הביט בעץ, בדשא, בעולם שסביבו - וראה בורא ומנהיג.

והיום זה התור שלנו.