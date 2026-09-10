חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

שלום רב השעה שש באולפן אריאל שרפר עם סיכום יומי של מבזקי חדשות 'כיכר FM'

לחבוש לשבורי לב

הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול, הגאון הרב דוד יוסף, ערך סיור מיוחד ומרגש במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, נפגש עם הצמרת הפיקודית, נשא דברי תורה וחיזוק ורומם את רוחם של האסירים באגפים הסגורים לקראת הימים הנוראים.

ויבוא וישוב

בתום ביקור ממושך ומרומם בארץ הקודש, המריא האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בחזרה למעון קודשו בארצות הברית לקראת חודש החגים. אחד משיאי ביקורו של האדמו"ר בארץ הייתה התפילה מרגשת שנמשכה שעות עד הזריחה מול שריד בית מקדשנו וגלריה המתעדת את הביקור המלא זמינה לצפייה באתר כיכר השבת

שנהיה בריאים

משרד הבריאות עדכן על אדם ששב מקונגו ומאושפז בבידוד בהדסה עין כרם מחשש שנדבק בנגיף האבולה הקטלני. יודגש כי נכון לעכשיו לא התגלו מקרים נוספים של הדבקות בנגיף בישראל ותוצאות הבדיקה יתקבלו בימים הקרובים.

איום ביטחוני ברור

שר הביטחון כץ הזהיר היום את איראן כי כל תקיפה על ישראל מכל מקום ומכל סיבה שהיא תיענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שטרם ספגה, כולל במתקני האנרגיה החיוניים. יועצי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ סבורים כי הלחימה הכלכלית וגם הצבאית באירן עלולה להימשך עד תום תקופת כהונתו.

תחילת שנה בצל מלחמה

רבה הראשי של קייב ושליח חב"ד הגאון הרב יונתן מרקוביץ הצהיר בראיון מיוחד לכיכר השבת כי למרות שטילים עפים מעל לראש וסכנת ההתקהלות בתי הכנסת בקייב לא ייסגרו את שעריהם אפילו לדקה אחת". יצוין כי בשל הלחימה המתמשכת בין רוסיה לאוקראינה נאלצו הבאים לאומן בר"ה להגיע ממדינות שכנות ולהתפלל שחגי תשרי יעברו בשלום ושזכות הצדיק תגן עליהם. מחר ב-12 בצהריים תתקיים באגם באומן אמירת תיקון הכללי שתועבר בשידור ישיר לכל רחבי העולם.

מסכמים שנה באתר כיכר

עשרות אלפי כתבות, מאות אלפי גולשים בכל יום, ויותר ממאה מיליון דפים נצפים בשנה אחת - שנת 'תשפ"ו: אתר כיכר-השבת מפרסם את שלושים הכתבות הנצפות ביותר בשנה החולפת ויש לכם רק עד מחר כדי לגלות האם הכתבה המשמעותית עבורכם נמצאת ברשימה המלאה באתר.

תחזית מזג האוויר

היום ובימים שישי ושבת מזג האוויר נוח ורגיל לעונה, אך ביום ראשון - השני של ראש השנה - צפויה עליה בטמפרטורות ותתכן הכבדה בעומס החום.

עד כאן מבזק חדשות 'כיכר FM' האחרון לשנה זו, לכל גולשי אתר כיכר השבת וכל ישראל נאחל שנה טובה ובעזרת השם הרבה חדשות טובות.

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מבזקי חדשות 'כיכר FM' מתפרסמים לאורך כל היום בשעות 10:00 - 12:00 - 14:00 ו-18:00