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"שנה הבאה בטהרן המשוחררת"

כ"ץ משגר ברכה ליהודי איראן ומשגר איום: "נפגע קשות, מה שלא ראו עד היום"

שר הביטחון שלח ברכת שנה טובה לקהילה היהודית באיראן • הזהיר את טהרן: כל תקיפה תיענה בפגיעה קשה במתקני האנרגיה | "צה"ל דרוך ומוכן" (צבא וביטחון)

1תגובות
דבריו של שר הביטחון | צפו
דבריו של שר הביטחון | צפו (צילום: נטע דבח, משרד הביטחון)

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם לפני זמן קצר (חמישי) הודעה מיוחדת לקראת ראש השנה, בה שילב ברכה חמה לקהילה היהודית ב עם אזהרה חריפה למשטר האייתולות.

בהודעתו, העביר מסר כפול: תמיכה ביהודים החיים תחת דיכוי המשטר האיראני, לצד התראה ברורה בדבר התגובה הישראלית הצפויה במקרה של תקיפה.

"לקראת ראש השנה אני רוצה לשלוח ברכת שנה טובה לקהילה היהודית באיראן ולאחל להם שנה טובה ובטוחה", פתח השר את דבריו. "אתם חלק מהיסטוריה יהודית מפוארת ותמיד תהיו בליבנו". כ"ץ הוסיף ברכה לעם האיראני כולו: "ולבני העם האיראני אני מאחל: בשנה הבאה בטהרן המשוחררת מדיכוי ומעריצות".

אולם מעבר לברכות, כ"ץ העביר אזהרה חדה למשטר בטהרן. "נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל - אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית", מסר השר. לדבריו, "כל התקפה על ישראל מכל סיבה ובכל מקום תיענה בתגובה עוצמתית - שתפגע באיראן פגיעות קשות שעוד טרם ספגה עד היום".

כ"ץ פירט את היעדים הפוטנציאליים של תגובה ישראלית: "כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה, המספקים משאבים ויכולות למערך המלחמה והטרור האיראני ולפגיעה באזרחי מדינת ישראל". השר הדגיש כי "בהתאם להנחיית ראש הממשלה ולהנחייתי, צה"ל דרוך ומוכן לביצוע המשימה".

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

שר הביטחון הוסיף: "מהלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערער עוד יותר את משטר האייתולות שהעם האיראני כל כך מתעב ומייחל לנפילתו", הזהיר.

האזהרה מגיעה על רקע מתיחות גוברת באזור. במערכת הביטחון מעריכים כי הלחץ הכלכלי האמריקני הכבד על טהרן עלול לדחוק את האיראנים לצעדים חריפים. צה"ל מגביר דריכות לנוכח ההסלמה בין ארה"ב לאיראן, מחשש שחילופי מהלומות בין הצדדים יתפתחו לעימות רחב ויובילו גם לירי לעבר ישראל.

כ"ץ סיים את הודעתו בברכה לעם היהודי: "ולעם היהודי בארץ ובעולם אני מאחל שנה טובה - ושיסתלקו אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו".
איראןראש השנהישראל כץיהודי איראן

1 תגובות

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למה צריך לתת במה לדברי הרהב וההבל האלה?
יוסי

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