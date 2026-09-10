שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם לפני זמן קצר (חמישי) הודעה מיוחדת לקראת ראש השנה, בה שילב ברכה חמה לקהילה היהודית באיראן עם אזהרה חריפה למשטר האייתולות.

בהודעתו, כ"ץ העביר מסר כפול: תמיכה ביהודים החיים תחת דיכוי המשטר האיראני, לצד התראה ברורה בדבר התגובה הישראלית הצפויה במקרה של תקיפה.

"לקראת ראש השנה אני רוצה לשלוח ברכת שנה טובה לקהילה היהודית באיראן ולאחל להם שנה טובה ובטוחה", פתח השר את דבריו. "אתם חלק מהיסטוריה יהודית מפוארת ותמיד תהיו בליבנו". כ"ץ הוסיף ברכה לעם האיראני כולו: "ולבני העם האיראני אני מאחל: בשנה הבאה בטהרן המשוחררת מדיכוי ומעריצות".

אולם מעבר לברכות, כ"ץ העביר אזהרה חדה למשטר בטהרן. "נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל - אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית", מסר השר. לדבריו, "כל התקפה על ישראל מכל סיבה ובכל מקום תיענה בתגובה עוצמתית - שתפגע באיראן פגיעות קשות שעוד טרם ספגה עד היום".

כ"ץ פירט את היעדים הפוטנציאליים של תגובה ישראלית: "כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה, המספקים משאבים ויכולות למערך המלחמה והטרור האיראני ולפגיעה באזרחי מדינת ישראל". השר הדגיש כי "בהתאם להנחיית ראש הממשלה ולהנחייתי, צה"ל דרוך ומוכן לביצוע המשימה".