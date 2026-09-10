רגע לאחר הגשת הרשימות ולקראת הבחירות לכנסת ה-26, המפלגות משלימות את המגעים להסכמי העודפים, שנועדו למנוע אובדן קולות ולמקסם את כוחן בחלוקת המנדטים.

בגוש השינוי נסגרו שני הסכמים: מפלגת ״ביחד״ בראשות נפתלי בנט ו״ישראל ביתנו״ בראשות אביגדור ליברמן, חתמו היום (חמישי) על הסכם עודפים, ובמקביל ״ישר!״ בראשות גדי איזנקוט ו״הדמוקרטים״ בראשות יאיר גולן חתמו על הסכם עודפים ביניהן.

בגוש נתניהו, הליכוד והציונות הדתית סיכמו על חתימת הסכם עודפים, בעוד ש״ס ויהדות התורה צפויות לחתום ביניהן.

הפלונטר של בן גביר: הסוגיה שנותרה פתוחה היא בין ״עוצמה יהודית״ בראשות איתמר בן גביר ל״עמך ישראל״ בראשות עופר וינטר.

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בשלב זה עומדות על הפרק מספר אפשרויות להסכם עודפים עבור בן גביר: חתימה עם וינטר, עם ״נועם לישראל״ של אבי מעוז או עם ״הציבור החרדי״ של מוטי לייטנר.

בגוש השלישי, ״המילואימניקים״ ו״המפלגה הכלכלית״ רצים ברשימה משותפת בראשות יועז הנדל וירון זליכה. בני גנץ ו״כחול לבן״ צפויים להכריע האם לחתום על הסכם עודפים איתם.

בגוש הערבי, חד״ש תע״ל ובל״ד, שירוצו תחת מפלגה אחת, ״הרשימה המשותפת״, צפויות לחתום על הסכם עודפים עם רע״ם בראשות מנסור עבאס, במטרה למנוע אובדן קולות ולשמור את העודפים בתוך הגוש. כזכור, עבאס צירף לשורות רע״ם את יואב סגלוביץ׳ לקראת הבחירות.

כך, ערב הבחירות, מפת הסכמי העודפים הולכת ומתבהרת: בגוש השינוי שני הסכמים סגורים, בגוש נתניהו הליכוד והציונות הדתית סיכמו על הסכם וש״ס ויהדות התורה צפויות לחתום, בעוד שאלת בן גביר ווינטר עדיין פתוחה. בגוש השלישי ממתינים להכרעת גנץ, ובגוש הערבי נערכים להסכם בין הרשימה המשותפת לרע״ם.