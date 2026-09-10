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מתקרבים למערכת הבחירות

איזנקוט עם הדמוקרטים, ועם מי בנט ובן גביר? הבריתות בגושים ושאלת וינטר | הסכמי העודפים

רגע לאחר הגשת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת ה-26, המפלגות משלימות את מגעיהן והסכמי העודפים נחשפים: בעוד שבגוש השינוי ובגוש נתניהו הבריתות המרכזיות כבר נסגרו, סימני שאלה דרמטיים עדיין מרחפים סביב הפלונטר של בן גביר, החלטתו הצפויה של גנץ והמגעים במערכת הפוליטית (אקטואליה בארץ)

2תגובות
(צילום: Flash90)

רגע לאחר הגשת הרשימות ולקראת הבחירות לכנסת ה-26, המפלגות משלימות את המגעים להסכמי העודפים, שנועדו למנוע אובדן קולות ולמקסם את כוחן בחלוקת המנדטים.

בגוש השינוי נסגרו שני הסכמים: מפלגת ״ביחד״ בראשות נפתלי בנט ו״ישראל ביתנו״ בראשות אביגדור ליברמן, חתמו היום (חמישי) על הסכם עודפים, ובמקביל ״ישר!״ בראשות גדי איזנקוט ו״הדמוקרטים״ בראשות יאיר גולן חתמו על הסכם עודפים ביניהן.

בגוש נתניהו, הליכוד והציונות הדתית סיכמו על חתימת הסכם עודפים, בעוד ש״ס ויהדות התורה צפויות לחתום ביניהן.

הפלונטר של בן גביר: הסוגיה שנותרה פתוחה היא בין ״עוצמה יהודית״ בראשות איתמר בן גביר ל״עמך ישראל״ בראשות עופר וינטר.

בשלב זה עומדות על הפרק מספר אפשרויות להסכם עודפים עבור בן גביר: חתימה עם וינטר, עם ״נועם לישראל״ של אבי מעוז או עם ״הציבור החרדי״ של מוטי לייטנר.

בגוש השלישי, ״המילואימניקים״ ו״המפלגה הכלכלית״ רצים ברשימה משותפת בראשות יועז הנדל וירון זליכה. בני גנץ ו״כחול לבן״ צפויים להכריע האם לחתום על הסכם עודפים איתם.

בגוש הערבי, חד״ש תע״ל ובל״ד, שירוצו תחת מפלגה אחת, ״הרשימה המשותפת״, צפויות לחתום על הסכם עודפים עם רע״ם בראשות מנסור עבאס, במטרה למנוע אובדן קולות ולשמור את העודפים בתוך הגוש. כזכור, עבאס צירף לשורות רע״ם את יואב סגלוביץ׳ לקראת הבחירות.

כך, ערב הבחירות, מפת הסכמי העודפים הולכת ומתבהרת: בגוש השינוי שני הסכמים סגורים, בגוש נתניהו הליכוד והציונות הדתית סיכמו על הסכם וש״ס ויהדות התורה צפויות לחתום, בעוד שאלת בן גביר ווינטר עדיין פתוחה. בגוש השלישי ממתינים להכרעת גנץ, ובגוש הערבי נערכים להסכם בין הרשימה המשותפת לרע״ם.

2 תגובות

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2
השאיפה שלנו צריכה להיות הגדלת כוחה של התורה ולא פוליטיקה קטנה. כשרואים את השסעים בגושים האחרים, מבינים את הברכה שיש לנו בהנהגה אחידה ויציבה שלא מתפתה להרפתקאות מסוכנות.
עובדיה
1
מאחורי הקלעים של חתימת ההסכמים, הדרמה האמיתית היא חוסר היכולת של בן גביר ווינטר להגיע להבנות, מה שמסכן מנדטים קריטיים לגוש הימין. בש"ס זיהו את האירוע מוקדם וסגרו מול יהדות התורה כדי להגיע לבחירות בראש שקט ובלי הפתעות.
בן שושן

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