ברוך שאמר "תעשו תשובה מהר!" | המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בדרשה ליום כיפור • צפו מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מיוחד על פרשת האזינו - דרשה ליום גיפור: "תעשו תשובה מהר!" | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מאור שרגא" באלעד • צפו בשיעור המלא (חרדים) כהכיכר השבת12:18 "תעשו תשובה מהר!" | המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בדרשה ליום כיפור - צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד10100:00/1:13:27"תעשו תשובה מהר!" | המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בדרשה ליום כיפור (צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד) יום כיפורהרב ברוך רוזנבלוםפרשת האזינותשובהברוך שאמרשבת שובה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:ערב יום הכיפורים: האם אשה מברכת 'שהחיינו' בהדלקת נרות? • צפוהרב יעקב סיני|16.09.26מוטי שטיינמץ בפרויקט מרגש: 'ממידנק ועד הקדיש'מלך הלפגוט|16.09.26סנדי אופמן משיק ביצוע מיוחד ל'יום הדין'מלך הלפגוט|16.09.26אולי גם יעניין אותך:שכללית נערכת ליום כיפור: חלוקת מים בשיעורים בפריסה ארציתכיכר בשיתוף כללית|מקודםכפרות ותפילה: הרבנים הראשיים באיגרת ליום הכיפוריםחזקי שטרן|15.09.26כמעט מחצית מהחילונים | 74% מהיהודים בישראל צמים ביום כיפור חזקי שטרן|15.09.26
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