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כבכל שנה

כללית נערכת ליום כיפור: חלוקת מים בשיעורים בפריסה ארצית

כבכל שנה, כללית ארגון הבריאות הגדול בישראל נרתם לטובת מי שזקוקים לשתיה במהלך הצום מסיבות רפואיות - ומחלק שקיקי מים בשיעורים בפריסה ארצית רחבה | הערכות יחולקו במעל ל-100 מרפאות ומרכזים רפואיים בכל רחבי הארץ | הרב אברהם קונסקי, מנהל המחלקה החרדית בכללית: "אנו עושים כל שנדרש כדי לספק את הכלים הנחוצים ולאפשר לכל יהודי לצום בבטחה, תוך שמירה על בריאותו" (בריאות)

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מים בשיעורים של כללית (צילום: באדיבות המצלם)

לקראת צום יום כיפור, נערכת כללית במגוון דרכים לסייע לציבור הצמים. במסגרת זו, מחלקת כללית שקיקי "מים בשיעורים" במאות נקודות ברחבי הארץ.

'מים בשיעורים' הם כמויות קטנות של מים למי שנזקק לשתות במהלך הצום מסיבות רפואיות. השנה, כמו בשנים קודמות, כללית מחלקת ערכות אלו בלמעלה מ-100 מרפאות ומרכזים רפואיים בכל רחבי הארץ מצפת וטבריה בצפון ועד ערד ואשקלון בדרום. הפריסה הרחבה כוללת נקודות חלוקה בערים כמו ירושלים, בני ברק, אשדוד, חיפה, נתניה, פתח תקווה, אלעד, ביתר עילית, מודיעין עילית ועוד רבות אחרות.

הרב אברהם קונסקי, מנהל המחלקה החרדית בכללית: "כללית רואה חשיבות עליונה בהנגשת שירותי בריאות מותאמים לציבור החרדי, במיוחד בתקופות רגישות כמו יום כיפור. אנו מחויבים לספק את המידע והכלים הנחוצים כדי לאפשר לכל אחד ואחת לקיים את הצום בבטחה, תוך שמירה על בריאותם. פעילות זו היא חלק מהמאמץ המתמשך שלנו להתאים את השירותים לצרכי הקהילה."
יום כיפורכלליתמים בשיעורים

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