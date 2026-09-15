פעוט כבן 4 תושב חולון מאושפז בימים אלו במרכז הרפואי וולפסון במצב קשה, לאחר שנדבק בזיהום פולשני של חיידק המנינגוקוק.

הילד הגיע למיון הילדים עם תסמינים שהתפתחו במהירות, ולאחר בדיקות רפואיות אובחן כסובל מזיהום פולשני של החיידק האלים.

ד"ר דיאנה טשר, מנהלת מחלקת הילדים במרכז הרפואי וולפסון, מסרה כי מדובר באחד הזיהומים האלימים והמסוכנים ביותר ברפואת הילדים. "חיידק המנינגוקוק יכול לתקוף אדם בריא לחלוטין ולהביא תוך שעות בודדות לקריסת מערכות, שוק ספטי ולסכנת חיים ממשית", הבהירה.

לדבריה, מדובר בחיידק ששוכן בלוע של 10%-20% מהאוכלוסייה, ולעיתים עובר מנשאות למחלה פעילה. במקרים מסוימים החיידק חודר למחזור הדם או למערכת העצבים וגורם לדלקת קרום המוח או לספסיס.

האתגר באבחון המהיר

ד"ר טשר הדגישה את האתגר הגדול בזיהוי המחלה בשלביה המוקדמים. "הסימנים הראשונים לא ספציפיים ודומים מאוד למחלה וירלית רגילה - חום, חולשה, כאבי שרירים או כאבי ראש - אך הקצב שבו המחלה מסלימה הוא דרמטי. תוך 24 עד 48 שעות בלבד מצב החולה עלול להידרדר לכדי מחלה סוערת, ולכן כל עיכוב באבחון או בטיפול עלול להיות קריטי".

המחלה פוגעת בשכיחות גבוהה ביותר בגילאי 0 עד שנתיים, וגם אוכלוסיות שמתגוררות בצפיפות או מדוכאי חיסון נמצאים בסיכון מוגבר, על פי הרופאה.

ד"ר טשר קראה להורים ולצוותים הרפואיים לשמור על ערנות ולהכיר את סימני האזהרה. "צוואר נוקשה, אפאתיות או פריחה פטכיאלית - נקודות אדומות סגולות שאינן נעלמות בלחיצה - מהווים סימני אזהרה קלאסיים. אם מזהים אותם יש לפנות לטיפול רפואי דחוף במיון", הדגישה.

בנוסף, הבהירה ד"ר טשר כי ישנו בארץ חיסון נגד חיידק המנינגוקוק זן B בשם Bexsero, שהוא הזן הנפוץ ביותר בישראל. החיסון אינו כלול בשגרת חיסוני השגרה אך הוא מומלץ ביותר לכלל הילדים עד גיל 5, ובעיקר עד גיל שנתיים.

כעת מצבו של הפעוט יציב, והוא ממשיך לקבל טיפול רפואי במחלקת הילדים במרכז הרפואי וולפסון.