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מִי כְעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל

כמעט מחצית מהחילונים | 74% מהיהודים בישראל צמים ביום כיפור 

74% מהיהודים בישראל צמים ביום כיפור • כמעט מחצית מהחילונים צמים, ושליש מהמתפללים מגיעים לבית הכנסת רק ביום הקדוש | הזיקה החזקה למסורת בקרב הציבור היהודי (חרדים)

8תגובות
(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

נתון בולט במיוחד נוגע לציבור החילוני: כמעט מחצית ממנו, 47%, נוהגים לצום ביום כיפור לפחות באופן חלקי. 28% מהחילונים צמים באופן מלא ועוד 19% באופן חלקי. גם בקרב המסורתיים הלא־דתיים שיעור הצמים גבוה במיוחד ועומד על 90%, מהם 77% באופן מלא, כך עולה מסקר המכון הישראלי לדמוקרטיה.

הסקר מגלה פער משמעותי בין מזרחים לאשכנזים: 88% מהמזרחים נוהגים לצום ביום כיפור, מהם 81% באופן מלא, לעומת 64% מהאשכנזים, מהם 50.5% באופן מלא. הפער נשמר גם כאשר משווים בין בעלי אותה הגדרה דתית - בקרב חילונים, 63% מהמזרחים נוהגים לצום, לעומת 39% מהאשכנזים.

לצד הצום, רוב הציבור היהודי בישראל, 57%, נוהג להשתתף בתפילה ביום כיפור. 51% משתתפים בתפילה אורתודוקסית ו-6% בתפילה רפורמית או קונסרבטיבית. בקרב המסורתיים הדתיים שיעור המשתתפים עומד על 90%, בקרב המסורתיים הלא־דתיים על 67%, ואפילו בקרב החילונים אחד מכל חמישה, 20%, נוהג להשתתף בתפילה ביום כיפור.

נתון מעניין נוסף: 18% מכלל היהודים בישראל משתתפים בתפילת יום כיפור אף שאינם נוהגים להשתתף בתפילות בבתי הכנסת במהלך השנה. השיעור מגיע ל-37% בקרב מסורתיים לא־דתיים ול-16% בקרב חילונים. כלומר, כמעט שליש, 32%, מכלל המשתתפים בתפילות יום כיפור אינם נוהגים להשתתף בתפילות בבתי הכנסת במהלך השנה. בקרב החילונים שמגיעים לתפילת יום כיפור, מדובר ב-79%.
יום כיפוריום הכיפוריםערב יום כיפורכיפור

8 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

8
מרגש
מי כעמך ישראל
7
מדהים ומרגש מאד שהעם היהודי בארץ קרוב לקב"ה ביום כיפור יום מחילה סליחה וכפרה.
המעוררים
6
האמת, הייתי בטוח יותר... בע"ה.. אבל כמובן שאין כמו העם שלנו
חיים

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