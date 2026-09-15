כמעט מחצית מהחילונים | 74% מהיהודים בישראל צמים ביום כיפור 

נתון בולט במיוחד נוגע לציבור החילוני: כמעט מחצית ממנו, 47%, נוהגים לצום ביום כיפור לפחות באופן חלקי. 28% מהחילונים צמים באופן מלא ועוד 19% באופן חלקי. גם בקרב המסורתיים הלא־דתיים שיעור הצמים גבוה במיוחד ועומד על 90%, מהם 77% באופן מלא, כך עולה מסקר המכון הישראלי לדמוקרטיה.

הסקר מגלה פער משמעותי בין מזרחים לאשכנזים: 88% מהמזרחים נוהגים לצום ביום כיפור, מהם 81% באופן מלא, לעומת 64% מהאשכנזים, מהם 50.5% באופן מלא. הפער נשמר גם כאשר משווים בין בעלי אותה הגדרה דתית - בקרב חילונים, 63% מהמזרחים נוהגים לצום, לעומת 39% מהאשכנזים.

לצד הצום, רוב הציבור היהודי בישראל, 57%, נוהג להשתתף בתפילה ביום כיפור. 51% משתתפים בתפילה אורתודוקסית ו-6% בתפילה רפורמית או קונסרבטיבית. בקרב המסורתיים הדתיים שיעור המשתתפים עומד על 90%, בקרב המסורתיים הלא־דתיים על 67%, ואפילו בקרב החילונים אחד מכל חמישה, 20%, נוהג להשתתף בתפילה ביום כיפור.

נתון מעניין נוסף: 18% מכלל היהודים בישראל משתתפים בתפילת יום כיפור אף שאינם נוהגים להשתתף בתפילות בבתי הכנסת במהלך השנה. השיעור מגיע ל-37% בקרב מסורתיים לא־דתיים ול-16% בקרב חילונים. כלומר, כמעט שליש, 32%, מכלל המשתתפים בתפילות יום כיפור אינם נוהגים להשתתף בתפילות בבתי הכנסת במהלך השנה. בקרב החילונים שמגיעים לתפילת יום כיפור, מדובר ב-79%.