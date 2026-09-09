שוכי גולדשטיין והרשי סגל בביצוע מרטיט שיעצור אתכם: 'עננו'

בעיצומם של ימי אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר שוכי גולדשטיין יחד עם החברותא הרשי סגל משיקים ביצוע מרגש ונוגע ללב לניגון 'עננו'. הפרויקט, שמגיע בדיוק לקראת ראש השנה ויום כיפור, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת תפילה, ניגון ורגש שמתחברים לרגע אחד של התעוררות.

הניגון 'עננו ה' עננו' הולחן על ידי הרב משה יחזקי' ווייס, ומופיע באלבום 'הוד שבהוד'. המילים הפשוטות והעמוקות של התפילה מקבלות חיים חדשים בביצוע המשותף של גולדשטיין וסגל, שמצליחים להעביר את עומק הרגש והכיסופים של התקופה.

הביצוע החדש מתאפיין בעיבוד מוזיקלי מיוחד של מאיר ליברמן, שהעניק לניגון מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. המיקס והמאסטרינג בוצעו על ידי שמעון מינצברג, שידע לשמר את האותנטיות של הניגון תוך הענקת איכות הפקה גבוהה.

הפרויקט כולל גם קליפ מרשים שביים ועורך הרשי סגל עצמו. הצילום בוצע על ידי יצחק קלמן, והתאורה על ידי ירון גוטפארב. הקליפ מצליח להעביר את האווירה הרוחנית של התקופה ומעניק ממד ויזואלי לחוויה המוזיקלית.

ההקלטות בוצעו באולפנים של שמעון מינצברג ואבי ריימי, ששמרו על איכות הקול והביצוע. השילוב בין קולותיהם של גולדשטיין וסגל יוצר הרמוניה מיוחדת שמדברת ישירות אל הלב.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת הימים הנוראים. בין היתר, סנדי דינקל השיק סרטון מיוחד על המשנה החסידית 'אלול איז גוט', מנדי פורטנוי הוציא סינגל אלקטרוני חדש 'אבינו מלכנו', וישי ריבו שיתף פעולה עם זושא בשיר 'דרך העושים מאהבה'.

הביצוע של 'עננו' מציע לקהל דרך נוספת להתחבר לעומק הרוחני של ימי אלול והימים הנוראים. המילים הפשוטות 'עננו ה' עננו' הופכות לתפילה חיה, לקריאה מן הלב שמבטאת את הכיסופים והתקווה של כל אחד מאיתנו בתקופה זו של השנה.