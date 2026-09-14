לקראת חורף קשוח? אלו ההנחיות שהתקבלו במערכות הבריאות במדינה

חיסוני שפעת ( צילום: באדיבות המצלם )

לקראת עונת החורף הקרובה, משרד הבריאות קורא היום (שני) לציבור, ובפרט לאוכלוסיות בסיכון, להקדים ולהתחסן נגד שפעת ולא להמתין לעלייה בתחלואה. החיסונים זמינים בקופות החולים ברחבי הארץ, והמשרד מדגיש את החשיבות של התחסנות מוקדמת למניעת תחלואה קשה וסיבוכים.

במקביל, המשרד העביר לבתי החולים ולקופות החולים הנחיות בחוזר להיערכות חורף שנשלח להערות ציבור עד לשבוע הבא. ההנחיות מתמקדות בהיערכות לעלייה הצפויה בתחלואה הנשימתית, בדגש על שפעת, קורונה ו-RSV. בתי החולים נדרשים להיערך לעומסים באמצעות תגבור כוח אדם מקצועי, הפרדת מטופלים עם תסמינים נשימתיים ושימוש באמצעי מיגון בהתאם לצורך. קופות החולים הונחו להרחיב את פריסת אתרי החיסון, לקדם הסברה למבוטחים ולהיערך להרחבת שעות הפעילות והשימוש בשירותי רפואה מרחוק בהתאם לצורך, במטרה לחזק את המענה בקהילה. בנוסף, החל בשבוע שעבר מבצע להפצת חיסוני שפעת לכ-400 נקודות ברחבי הארץ, ובהן מוסדות גריאטריים, דיור מוגן ומסגרות מינהל מוגבלויות במשרד הרווחה, במטרה להנגיש את החיסונים לאוכלוסיות בסיכון. במוסדות הגריאטריים מופצת גם התרופה טמיפלו. אחרי הסערה: התגובה החריפה של דובר צה"ל לסרט - והבקשה מהיוצרים יאיר טוקר | 15:49 עינב צנגאוקר חושפת: ידעתי איפה מתן מוחזק כמעט בזמן אמת דניאל הרץ | 15:02 ההנחיות מתייחסות גם לחיסונים נגד קורונה ופנאומוקוק בהתאם להתוויות הרפואיות, להשלמת חיסוני השגרה לילדים ולהתחסנות עובדי מערכת הבריאות נגד שפעת. ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות, ד"ר הגר מזרחי, מסרה: "החורף מביא עמו מדי שנה עלייה בתחלואה הנשימתית ובעומסים על מערכת הבריאות, ולכן חשוב להיערך מוקדם. לצד היערכות בתי החולים וקופות החולים, אנו קוראים לציבור, ובפרט לאוכלוסיות בסיכון, להקדים ולהתחסן נגד שפעת. החיסון מפחית באופן משמעותי את הסיכון לתחלואה קשה ולסיבוכים".

בריאות היא דרך חיים ( צילום: Shutterstock )

למה חשוב להתחסן?

בחורף שעבר נרשמו מקרים קשים של תחלואה בשפעת, כולל מקרה מוות של ילד בן 5 שסבל משפעת ופונה לבית החולים וולפסון במצב קריטי. במחלקה לטיפול נמרץ כללי בבילינסון אושפזו ארבע נשים במצב קשה בשל סיבוכי שפעת, כשארבעתן מורדמות ומונשמות.

מקרים אלה מדגישים את החשיבות הקריטית של התחסנות מוקדמת, במיוחד עבור אוכלוסיות בסיכון כמו קשישים, נשים בהריון, ילדים צעירים ואנשים עם מחלות רקע.