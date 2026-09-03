מעשה רקם מבט על פרשות ניצבים וילך: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו פרשות ניצבים וילך - הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת על פרשת השבוע • צפו (יהדות) כהכיכר השבת15:29 מבט על פרשות ניצבים וילך: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר - צילום: רן אליהו10100:00/6:08מבט על פרשות ניצבים וילך: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר (צילום: רן אליהו) הרב הראשיהרב קלמן ברמעשה רקם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:מבט על פרשת כי תבוא: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|27.08.26להתוודות על מעשרות? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא' • צפוכיכר השבת|27.08.26צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26אולי גם יעניין אותך:פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|27.08.26
0 תגובות