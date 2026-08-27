וורט למעיישה להתוודות על מעשרות? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא' • צפו הרב ניסים חלפון, רב קהילת אחוות תורה - בית שמש, עם וורט למעיישה, על פרשת השבוע • צפו (פרשת השבוע)