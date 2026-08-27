וורט למעיישה להתוודות על מעשרות? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא' • צפו הרב ניסים חלפון, רב קהילת אחוות תורה - בית שמש, עם וורט למעיישה, על פרשת השבוע • צפו (פרשת השבוע) כהכיכר השבת18:372תגובות הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא' 10100:00/3:09הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא' פרשת כי תבואהרב ניסים חלפוןוורט למעיישה 2 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה2אין על הרב הזה בעולם!!! תמיד מחזק ומעצים.אימוגים לתגובהרפי22:05 דיווחתגובה1מחזק מאוד!!! אימוגים לתגובהשירה22:09 דיווחתגובה תוכן שאסור לפספס:פרשת כי תבוא: האם האוכל לחם ויצא מביתו, צריך לברך שוב?יגאל גרוס|16:56פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|16:45במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|16:38אולי גם יעניין אותך:הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|16:37פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|16:35בין כתובה ל"כל נדרי" // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|11:23
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