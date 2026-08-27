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וורט למעיישה

להתוודות על מעשרות? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא' • צפו

הרב ניסים חלפון, רב קהילת אחוות תורה - בית שמש, עם וורט למעיישה, על פרשת השבוע • צפו (פרשת השבוע)

2תגובות
הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא'
הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא'
פרשת כי תבואהרב ניסים חלפוןוורט למעיישה

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אין על הרב הזה בעולם!!! תמיד מחזק ומעצים.
רפי
1
מחזק מאוד!!!
שירה

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