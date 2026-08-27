בעומק הפרשה הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשת כי תבוא • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת' הרב יצחק ידידיה שינפלד, רב קהילת אהל שלמה ושרה - ב"ב, עם וורט נפלא ומיוחד על הפרשה • צפו (פרשת השבוע) כהכיכר השבת16:52 הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשת כי תבוא10100:00/1:36הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשת כי תבוא פרשת כי תבואהרב יצחק ידידיה שינפלדבעומק הפרשה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|16:50פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|16:45הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|16:37אולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|16:35בין כתובה ל"כל נדרי" // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|11:23פרשת כי תצא: האם מותר לגבר לענוד עגיל?יגאל גרוס|20.08.26
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