הפרשה בפרסית הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו רוצים דבר תורה מיוחד לשולחן השבת בביתכם? • פרשת השבוע בפרסית מאת הרב שלמה זביחי, רב יהדות 'משהד' (איראן) וראש מוסדות 'תפארת רפאל' • צפו בוורט לפרשת כי תבוא (פרשת שבוע)