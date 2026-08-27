הפרשה בפרסית הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו רוצים דבר תורה מיוחד לשולחן השבת בביתכם? • פרשת השבוע בפרסית מאת הרב שלמה זביחי, רב יהדות 'משהד' (איראן) וראש מוסדות 'תפארת רפאל' • צפו בוורט לפרשת כי תבוא (פרשת שבוע) כהכיכר השבת16:37 הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא'10100:00/6:05הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' פרשת כי תבואהרב שלמה זביחיהפרשה בפרסיתמשהד 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פרשת כי תבוא: האם האוכל לחם ויצא מביתו, צריך לברך שוב?יגאל גרוס|16:56פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|16:45במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|16:38אולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|16:35בין כתובה ל"כל נדרי" // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|11:23פרשת 'כי תצא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|20.08.26
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