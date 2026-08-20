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הפרשה בפרסית

הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת כי תצא • צפו 

רוצים דבר תורה מיוחד לשולחן השבת בביתכם? • פרשת השבוע בפרסית מאת הרב שלמה זביחי, רב יהדות 'משהד' (איראן) וראש מוסדות 'תפארת רפאל' • צפו בוורט לפרשת כי תצא (פרשת שבוע)

הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת כי תצא
הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת כי תצא
פרשת כי תצאהרב שלמה זביחיהפרשה בפרסיתמשהד

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