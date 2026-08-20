הפרשה בפרסית הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת כי תצא • צפו רוצים דבר תורה מיוחד לשולחן השבת בביתכם? • פרשת השבוע בפרסית מאת הרב שלמה זביחי, רב יהדות 'משהד' (איראן) וראש מוסדות 'תפארת רפאל' • צפו בוורט לפרשת כי תצא (פרשת שבוע) כהכיכר השבתז' באלול | 20.08.26 הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת כי תצא10100:00/6:03הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת כי תצא פרשת כי תצאהרב שלמה זביחיהפרשה בפרסיתמשהד 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26אולי גם יעניין אותך:הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|27.08.26פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|27.08.26לראשונה בחייו; ראש הישיבה קיים את המצווה הנדירהחיים רוזנבוים|20.08.26
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