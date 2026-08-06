הפרשה במרוקאית במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת ראה • צפו מחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות) כהכיכר השבתכ"ג באב | 06.08.26 צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26להתוודות על מעשרות? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא' • צפוכיכר השבת|27.08.26הוורט במרוקאיתהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת ראה10100:00/6:53הרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת ראה הוורט בעבריתהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת ראה10100:00/5:29הרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת ראה הרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאיתפרשת ראה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|27.08.26אולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|27.08.26פרשת 'כי תצא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|20.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תצא • צפוכיכר השבת|20.08.26
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