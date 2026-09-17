מגדלור לחיים פרשת האזינו - שבת שובה עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפו חבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של מגדל העמק הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, בפינתו "מגדלור לחיים" ב'כיכר השבת' עם מסר מיוחד מפרשת השבוע • והשבוע: פרשת האזינו (יהדות) כהכיכר השבת20:22 פרשת האזינו - שבת שובה עם הרב יצחק דוד גרוסמן - צילום: לשכת הרב10100:00/4:59פרשת האזינו - שבת שובה עם הרב יצחק דוד גרוסמן (צילום: לשכת הרב) הרב יצחק דוד גרוסמןמגדלור לחייםפרשת האזינושבת שובה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פרשת האזינו: האם מותר לעזוב את הסעודה לפני הזימון?יגאל גרוס|12:27הרב שלמה זביחי בפינה פרסית לפרשת 'האזינו' • צפו כיכר השבת|12:12צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת האזינו • צפוכיכר השבת|12:08אולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: בין הנמלה ליום הכיפורים | צפוהרב יעקב גלויברמן|12:05הכהן הגדול, אורי מקלב והסוד של יום כיפור // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00קול דממה דקה - ה"שופר" של תשפ"ז // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10.09.26
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