הפרשה בפרסית הרב שלמה זביחי בפינה פרסית לפרשת 'האזינו' • צפו רוצים דבר תורה מיוחד לשולחן השבת בביתכם? • פרשת השבוע בפרסית מאת הרב שלמה זביחי, רב יהדות 'משהד' (איראן) וראש מוסדות 'תפארת רפאל' • צפו בוורט לפרשת האזינו (פרשת שבוע) כהכיכר השבת12:12 הרב שלמה זביחי בפינה פרסית לפרשת 'האזינו'10100:00/5:12הרב שלמה זביחי בפינה פרסית לפרשת 'האזינו' הרב שלמה זביחיפרשת האזינוהפרשה בפרסיתשבת שובהמשהד 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:הרב שלמה זביחי בפינה בפרסית לראש השנה • צפו כיכר השבת|10.09.26חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט לפרשות 'ניצבים וילך' • צפוכיכר השבת|03.09.26ייתכן שחטא העגל קירב את עם ישראל לקב"ה? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשות ניצבים-וילך • צפוכיכר השבת|03.09.26אולי גם יעניין אותך:במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשות ניצבים וילך • צפוכיכר השבת|03.09.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשות 'ניצבים וילך' • צפו כיכר השבת|03.09.26צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשות ניצבים וילך • צפוכיכר השבת|03.09.26
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