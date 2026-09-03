וורט ב-3 שפות חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט לפרשות 'ניצבים וילך' • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מהפרשה - פרשות 'ניצבים וילך' (יהדות) כהכיכר השבת15:28 פרשות ניצבים וילך עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפוכיכר השבת|15:32"כל ישראל ערבים זה לזה" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לפרשות ׳נצבים-וילך' • צפו והתחזקוכיכר השבת|15:34הווארט באידישהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשות ניצבים וילך10100:00/3:11הרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשות ניצבים וילך הווארט בעבריתהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשות ניצבים וילך10100:00/3:34הרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשות ניצבים וילך הווארט באנגליתהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשות ניצבים וילך10100:00/3:58הרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשות ניצבים וילך הרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגליתפרשת ניצבים וילך 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשות ניצבים וילך • צפוכיכר השבת|15:31מבט על פרשות ניצבים וילך: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|15:29היום השני של כיתה א' // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00אולי גם יעניין אותך:להתוודות על מעשרות? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא' • צפוכיכר השבת|27.08.26צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26
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