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חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט לפרשות 'ניצבים וילך' • צפו

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מהפרשה - פרשות 'ניצבים וילך' (יהדות)

הווארט באידיש

הרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשות ניצבים וילך
הרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשות ניצבים וילך

הווארט בעברית

הרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשות ניצבים וילך
הרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשות ניצבים וילך

הווארט באנגלית

הרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשות ניצבים וילך
הרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשות ניצבים וילך
הרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגליתפרשת ניצבים וילך

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