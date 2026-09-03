וורט למעיישה ייתכן שחטא העגל קירב את עם לקב"ה? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשות ניצבים-וילך • צפו הרב ניסים חלפון, רב קהילת אחוות תורה - בית שמש, עם וורט למעיישה, על פרשת השבוע • צפו (פרשת השבוע)