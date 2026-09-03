וורט למעיישה ייתכן שחטא העגל קירב את עם לקב"ה? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשות ניצבים-וילך • צפו הרב ניסים חלפון, רב קהילת אחוות תורה - בית שמש, עם וורט למעיישה, על פרשת השבוע • צפו (פרשת השבוע) כהכיכר השבת15:26 הרב ניסים חלפון בוורט לפרשות ניצבים-וילך10100:00/2:15הרב ניסים חלפון בוורט לפרשות ניצבים-וילך פרשת ניצבים וילךהרב ניסים חלפוןוורט למעיישה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:"כל ישראל ערבים זה לזה" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לפרשות ׳נצבים-וילך' • צפו והתחזקוכיכר השבת|15:34פרשות ניצבים וילך עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפוכיכר השבת|15:32הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשות ניצבים וילך • צפוכיכר השבת|15:31אולי גם יעניין אותך:מבט על פרשות ניצבים וילך: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|15:29היום השני של כיתה א' // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00להתוודות על מעשרות? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא' • צפוכיכר השבת|27.08.26
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